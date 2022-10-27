https://crimea.ria.ru/20221027/v-noyabre-v-simferopole-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1125113701.html

В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 27.10.2022

В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

Бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T19:42

2022-10-27T19:42

2022-10-27T19:42

туризм

симферополь

городская среда

туризм в крыму

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999978_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_50e8a1b10d7e71d6408b180aeb82e6cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" >>Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы начали проводить в октябре. Жителям и гостям города представили пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в ноябре.Так, 6 ноября состоится экскурсия "Неизвестный Симферополь". 19 ноября всех желающих проведут по самым интересным уголкам Ботанического сада им. Багрова (КФУ). А 26 ноября у жителей и гостей города будет возможность посетить экскурсию "Крымские истории российских мужчин". На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале администрации. Уточняется, что в связи с многочисленными заявками запись возможна только на одну из трех предложенных экскурсий.

https://crimea.ria.ru/20220923/skolko-turistov-proshli-po-ekskursionnomu-marshrutu-peschery-tavrida-1124586959.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, туризм в крыму, общество