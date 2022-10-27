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В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Туризм
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В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
Бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T19:42
2022-10-27T19:42
туризм
симферополь
городская среда
туризм в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" &gt;&gt;Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы начали проводить в октябре. Жителям и гостям города представили пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в ноябре.Так, 6 ноября состоится экскурсия "Неизвестный Симферополь". 19 ноября всех желающих проведут по самым интересным уголкам Ботанического сада им. Багрова (КФУ). А 26 ноября у жителей и гостей города будет возможность посетить экскурсию "Крымские истории российских мужчин". На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале администрации. Уточняется, что в связи с многочисленными заявками запись возможна только на одну из трех предложенных экскурсий.
https://crimea.ria.ru/20220923/skolko-turistov-proshli-po-ekskursionnomu-marshrutu-peschery-tavrida-1124586959.html
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симферополь, городская среда, туризм в крыму, общество
В ноябре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

Туристов бесплатно проведут по достопримечательностям Симферополя

19:42 27.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское музыкальное училище имени П.И.Чайковского
Симферопольское музыкальное училище имени П.И.Чайковского - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" >>
Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы начали проводить в октябре. Жителям и гостям города представили пять тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в ноябре.

"Экскурсии выходного дня вызвали большой интерес у жителей нашего города и его гостей. Поэтому мы продолжим проводить экскурсии и в ноябре. Нам есть, что рассказать о любимом городе!" - говорится в сообщении администрации.

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Так, 6 ноября состоится экскурсия "Неизвестный Симферополь". 19 ноября всех желающих проведут по самым интересным уголкам Ботанического сада им. Багрова (КФУ). А 26 ноября у жителей и гостей города будет возможность посетить экскурсию "Крымские истории российских мужчин". На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале администрации. Уточняется, что в связи с многочисленными заявками запись возможна только на одну из трех предложенных экскурсий.
 
ТуризмСимферопольГородская средаТуризм в КрымуОбщество
 
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