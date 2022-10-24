Рейтинг@Mail.ru
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-pokazhut-v-khersonese-v-noch-iskusstv-1125062507.html
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"
4 ноября музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Для гостей запланированы тематические экскурсии,... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T20:37
2022-10-24T20:37
севастополь
культура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110792/51/1107925108_0:189:2556:1626_1920x0_80_0_0_aa4658a95365e0a046f8ea22aef96bcb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. 4 ноября музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Для гостей запланированы тематические экскурсии, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба музея. В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей &gt;&gt;Программа рассчитана на четыре часа – с 18:00 до 22:00. Вечер откроет тематическая экскурсия "Тысячелетия скрыты под ногами". В шатре в Саду миниатюр будет организован показ фильма "Город трех империй", а в Античном театре – концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.В Византийском дворике организуют мастер-классы по чеканке монет, изготовлению средневековых кукол, урокам каллиграфии, средневековым танцам и играм, а также росписи имбирных пряников. В Саду миниатюр гости смогут изобразить достопримечательности музея-заповедника на большом холсте, приняв участие в акции "Рисуем вместе". Для детей запланирован конкурс рисунка "Сокровища Херсонеса".
https://crimea.ria.ru/20221022/v-khersonese-shkolniki-poprobuyut-sebya-v-professii-arkheologa-i-restavratora-1125039725.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110792/51/1107925108_68:0:2487:1814_1920x0_80_0_0_ca3f0e41b11d7b043af987e5144b1fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, культура, общество
Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"

Экскурсия в средневековье, фильм и мастер-классы: как пройдет "Ночь искусств" в Херсонесе

20:37 24.10.2022
 
© Фото пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический"Акция "Ночь искусств" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
Акция Ночь искусств в музее-заповеднике Херсонес Таврический
© Фото пресс-службы музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. 4 ноября музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Для гостей запланированы тематические экскурсии, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба музея.
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей >>
Программа рассчитана на четыре часа – с 18:00 до 22:00. Вечер откроет тематическая экскурсия "Тысячелетия скрыты под ногами". В шатре в Саду миниатюр будет организован показ фильма "Город трех империй", а в Античном театре – концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.
Музей-заповедник Херсонес Таврический в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 15:14
В Херсонесе школьники попробуют себя в профессии археолога и реставратора
В Византийском дворике организуют мастер-классы по чеканке монет, изготовлению средневековых кукол, урокам каллиграфии, средневековым танцам и играм, а также росписи имбирных пряников.
В Саду миниатюр гости смогут изобразить достопримечательности музея-заповедника на большом холсте, приняв участие в акции "Рисуем вместе". Для детей запланирован конкурс рисунка "Сокровища Херсонеса".
 
СевастопольКультураОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
21:29И носки не помогут: как холода влияют на интимную жизнь
21:04В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
20:53В ООН отреагировали на угрозу применения "грязной бомбы" на Украине
20:37Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"
20:21Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
20:05Футболисты Крыма и Севастополя получат доступ к играм ФНЛ спустя 8 лет
19:48На поезде в осень: сколько стоит приехать в Крым в ноябре
19:21Россияне должны поддерживать участников СВО на всех уровнях – мнение
19:03Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС
18:43ВС Крыма отклонил апелляцию обвиняемых в международном терроризме
18:18Жителя Алушты отправили на 2,5 года в тюрьму за дискредитацию ВС РФ
18:02Скольким крымчанам придут повестки в ходе осеннего призыва – комиссариат
17:49Суды Крыма эвакуированы
17:41Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
17:35Когда предприниматели новых регионов перейдут под юрисдикцию РФ
17:26План по частичной мобилизации в Крыму еще не выполнен
17:06Хватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей
16:55Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО
16:37Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
Лента новостейМолния