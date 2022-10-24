https://crimea.ria.ru/20221024/chto-pokazhut-v-khersonese-v-noch-iskusstv-1125062507.html

Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"

Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств" - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Что покажут в Херсонесе в "Ночь искусств"

4 ноября музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Для гостей запланированы тематические экскурсии,... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T20:37

2022-10-24T20:37

2022-10-24T20:37

севастополь

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. 4 ноября музей-заповедник "Херсонес Таврический" присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Для гостей запланированы тематические экскурсии, мастер-классы и концерт, сообщает пресс-служба музея. В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей >>Программа рассчитана на четыре часа – с 18:00 до 22:00. Вечер откроет тематическая экскурсия "Тысячелетия скрыты под ногами". В шатре в Саду миниатюр будет организован показ фильма "Город трех империй", а в Античном театре – концерт военного оркестра Севастопольского полка Росгвардии.В Византийском дворике организуют мастер-классы по чеканке монет, изготовлению средневековых кукол, урокам каллиграфии, средневековым танцам и играм, а также росписи имбирных пряников. В Саду миниатюр гости смогут изобразить достопримечательности музея-заповедника на большом холсте, приняв участие в акции "Рисуем вместе". Для детей запланирован конкурс рисунка "Сокровища Херсонеса".

https://crimea.ria.ru/20221022/v-khersonese-shkolniki-poprobuyut-sebya-v-professii-arkheologa-i-restavratora-1125039725.html

севастополь

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севастополь, культура, общество