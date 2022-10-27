https://crimea.ria.ru/20221027/sobchak-otvetila-na-obvineniya-v-prichastnosti-k-vymogatelstvu-1125111510.html
Собчак ответила на обвинения в причастности к вымогательству
Собчак ответила на обвинения в причастности к вымогательству - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Собчак ответила на обвинения в причастности к вымогательству
Журналиста Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом о вымогательствах. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T13:23
2022-10-27T13:23
2022-10-27T13:23
ксения собчак
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Журналиста Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом о вымогательствах.Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.По словам Собчак, в Telegram существует два одноименных канала. Один из них, где от ее имени выложен пост о том, что команду подставили, — фейковый. При этом она заверила, что не имеет отношения ни к одному из них:Ранее в департаменте госбезопасности Литвы сообщили, что Ксения Собчак прибыла в страну по паспорту гражданки Израиля.
https://crimea.ria.ru/20221027/vekhala-kak-izrailtyanka-sobchak-nakhoditsya-v-litve-1125107503.html
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ксения собчак, новости
Собчак ответила на обвинения в причастности к вымогательству
Ксения Собчак заявила о непричастности к Telegram-каналу "Тушите свет"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Журналиста Ксения Собчак заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет", который связывают с уголовным делом о вымогательствах.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.
По словам Собчак, в Telegram существует два одноименных канала. Один из них, где от ее имени выложен пост о том, что команду подставили, — фейковый. При этом она заверила, что не имеет отношения ни к одному из них:
"Умоляю, я никогда не писала и не пишу в "Тушите свет", ни в тот, ни в этот, ни в фейк, ни в реальный. У меня там ни доступа, ни какого-то вмешательства в их редакцию", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Ранее в департаменте госбезопасности Литвы сообщили
, что Ксения Собчак прибыла в страну по паспорту гражданки Израиля.