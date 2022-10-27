https://crimea.ria.ru/20221027/vekhala-kak-izrailtyanka-sobchak-nakhoditsya-v-litve-1125107503.html

Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве

Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве

Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T10:53

2022-10-27T10:53

2022-10-27T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса сообщает РИА Новости.При этом Яунишкис добавил, что у Литвы нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу стране."Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - добавил глава департамента.Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела о вымогательстве стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.

https://crimea.ria.ru/20221007/sud-vynes-verdikt-po-smertelnomu-dtp-s-avto-v-kotorom-nakhodilas-sobchak-1124758634.html

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ксения собчак, в мире, новости