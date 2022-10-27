https://crimea.ria.ru/20221027/vekhala-kak-izrailtyanka-sobchak-nakhoditsya-v-litve-1125107503.html
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:53
2022-10-27T10:53
2022-10-27T10:54
ксения собчак
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111350/53/1113505326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7516532d3691a404545988516c838df5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса сообщает РИА Новости.При этом Яунишкис добавил, что у Литвы нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу стране."Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - добавил глава департамента.Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела о вымогательстве стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.
https://crimea.ria.ru/20221007/sud-vynes-verdikt-po-smertelnomu-dtp-s-avto-v-kotorom-nakhodilas-sobchak-1124758634.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111350/53/1113505326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_abf029a4b16d3bb9c18b0073402cc517.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения собчак, в мире, новости
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Глава госбезопасности Литвы заявил, что Собчак находится в стране как гражданка Израиля
10:53 27.10.2022 (обновлено: 10:54 27.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса сообщает РИА Новости.
"Она находится в Литве как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт", - отметил он в эфире радио Žinių.
При этом Яунишкис добавил, что у Литвы нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу стране.
"Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - добавил глава департамента.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела о вымогательстве стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.