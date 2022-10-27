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Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве
Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса сообщает РИА Новости.При этом Яунишкис добавил, что у Литвы нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу стране."Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - добавил глава департамента.Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела о вымогательстве стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.
https://crimea.ria.ru/20221007/sud-vynes-verdikt-po-smertelnomu-dtp-s-avto-v-kotorom-nakhodilas-sobchak-1124758634.html
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ксения собчак, в мире, новости
Въехала как израильтянка: Собчак находится в Литве

Глава госбезопасности Литвы заявил, что Собчак находится в стране как гражданка Израиля

10:53 27.10.2022 (обновлено: 10:54 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак
Телеведущая Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Телеведущая и блогер Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту, она находится в стране. Об этом со ссылкой на главу департамента госбезопасности страны Дарюса Яунишкиса сообщает РИА Новости.
"Она находится в Литве как гражданка Израиля с паспортом Израиля, ей не нужна виза, и она может ездить и быть здесь, если не ошибаюсь, 90 дней. Да, подтверждаем факт", - отметил он в эфире радио Žinių.
При этом Яунишкис добавил, что у Литвы нет данных о том, что Собчак может представлять угрозу стране.
Суд
7 октября, 18:43
Суд вынес вердикт по смертельному ДТП с авто, в котором ехала Собчак
"Если бы такие были, обязательно предпринимались бы определенные меры", - добавил глава департамента.
Накануне Тверской суд Москвы арестовал до конца года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. По информации телеканала RT, одним из фигурантов дела о вымогательстве стала и сама Собчак. Однако официальных данных на этот счет пока нет.
 
Ксения СобчакВ миреНовости
 
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