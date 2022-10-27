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Путин назвал два пути для человечества - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Путин назвал два пути для человечества
Путин назвал два пути для человечества - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин назвал два пути для человечества
Сегодня перед человечеством существуют два пути: накапливать груз проблем и потом быть им же раздавленным либо всем вместе искать решения по формированию... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T17:44
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сегодня перед человечеством существуют два пути: накапливать груз проблем и потом быть им же раздавленным либо всем вместе искать решения по формированию безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что он всегда верил и верит в силу здравого смысла.Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию &gt;&gt;"Потому убежден, что рано или поздно новым центрам многополярного мира и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше", - отметил глава государства.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html
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владимир путин (политик), политика
Путин назвал два пути для человечества

Путин назвал два пути, которые сегодня стоят перед человечеством.

17:43 27.10.2022 (обновлено: 17:44 27.10.2022)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкЭмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Эмблема Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сегодня перед человечеством существуют два пути: накапливать груз проблем и потом быть им же раздавленным либо всем вместе искать решения по формированию безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.
"Кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решение, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным", - сказал российский лидер в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что он всегда верил и верит в силу здравого смысла.
Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию >>
"Потому убежден, что рано или поздно новым центрам многополярного мира и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше", - отметил глава государства.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:34
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
 
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