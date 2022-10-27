https://crimea.ria.ru/20221027/putin-nazval-dva-puti-dlya-chelovechestva-1125126768.html

Путин назвал два пути для человечества

Путин назвал два пути для человечества - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Путин назвал два пути для человечества

Сегодня перед человечеством существуют два пути: накапливать груз проблем и потом быть им же раздавленным либо всем вместе искать решения по формированию... РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T17:43

2022-10-27T17:43

2022-10-27T17:44

владимир путин (политик)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Сегодня перед человечеством существуют два пути: накапливать груз проблем и потом быть им же раздавленным либо всем вместе искать решения по формированию безопасности и стабильности, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что он всегда верил и верит в силу здравого смысла.Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию >>"Потому убежден, что рано или поздно новым центрам многополярного мира и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, тем лучше", - отметил глава государства.

https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html

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2022

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владимир путин (политик), политика