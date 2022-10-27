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Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию
Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию
События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T17:41
2022-10-27T17:41
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".В последние месяцы Запад, где, по словам Путина, на самом деле нет никакого единства, предпринял ряд шагов на обострение."Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение. Собственно говоря, они всегда играли на обострение и ничего нового тут нет", - добавил президент.
https://crimea.ria.ru/20221027/putin-zapad-igraet-v-opasnuyu-krovavuyu-i-gryaznuyu-igru-1125126496.html
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владимир путин (политик), политика
Путин заявил, что события в мире развиваются по негативному сценарию

Путин: события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и переросли в кризис

17:41 27.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. События в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис в разных сферах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"События пока продолжают развиваться по негативному сценарию, о котором мы говорили ни раз и не два в ходе предыдущих встреч. Более того, они переросли в масштабные события, системные кризисы и не только в военно-политической, но и экономической и гуманитарной сферах", - сказал президент.
В последние месяцы Запад, где, по словам Путина, на самом деле нет никакого единства, предпринял ряд шагов на обострение.
"Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение. Собственно говоря, они всегда играли на обострение и ничего нового тут нет", - добавил президент.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:34
Путин: Запад играет в опасную, кровавую и грязную игру
 
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