https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T18:36
2022-10-26T18:36
2022-10-26T18:36
прокуратура города севастополя
севастополь
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на территории Севастополя и Анапы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура субъекта.В покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере обвиняют 39-летнюю жительницу Рязанской области, 42-летнего жителя Севастополя и 41-летнего симферопольца.Преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства злоумышленников и из тайников изъято более 10 кг различных наркотических средств и свыше 1,1 кг психотропных веществ.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, общество, закон и право
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
Перед судом в Севастополе за покушение на сбыт наркотиков предстанет банда "закладчиков"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на территории Севастополя и Анапы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура субъекта.
В покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере обвиняют 39-летнюю жительницу Рязанской области, 42-летнего жителя Севастополя и 41-летнего симферопольца.
"По версии следствия, обвиняемые вошли в состав организованной группы с целью незаконного сбыта наркотиков через интернет-магазин. В период с января по август 2021 года они пробрели крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, расфасовали и размещали в тайниках-"закладках" на территории Севастополя и Анапы для распространения среди потребителей", – говорится в сообщении ведомства.
Преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства злоумышленников и из тайников изъято более 10 кг различных наркотических средств и свыше 1,1 кг психотропных веществ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ в Крыму задержали
местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы.