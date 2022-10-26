Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T18:36
2022-10-26T18:36
прокуратура города севастополя
севастополь
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на территории Севастополя и Анапы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура субъекта.В покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере обвиняют 39-летнюю жительницу Рязанской области, 42-летнего жителя Севастополя и 41-летнего симферопольца.Преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства злоумышленников и из тайников изъято более 10 кг различных наркотических средств и свыше 1,1 кг психотропных веществ.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура города севастополя, севастополь, общество, закон и право
В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков

Перед судом в Севастополе за покушение на сбыт наркотиков предстанет банда "закладчиков"

18:36 26.10.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на территории Севастополя и Анапы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура субъекта.
В покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере обвиняют 39-летнюю жительницу Рязанской области, 42-летнего жителя Севастополя и 41-летнего симферопольца.
"По версии следствия, обвиняемые вошли в состав организованной группы с целью незаконного сбыта наркотиков через интернет-магазин. В период с января по август 2021 года они пробрели крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, расфасовали и размещали в тайниках-"закладках" на территории Севастополя и Анапы для распространения среди потребителей", – говорится в сообщении ведомства.
Преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства злоумышленников и из тайников изъято более 10 кг различных наркотических средств и свыше 1,1 кг психотропных веществ.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
 
Прокуратура города СевастополяСевастопольОбществоЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
19:44Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS
19:34Самые большие загородные дома: Крым вошел в топ-5 регионов России
19:19Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении
19:01Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму
18:45Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
18:36В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
18:13Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
18:07Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
17:55В России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью
17:40Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"
17:35Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
17:13С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда
17:00Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина
16:38Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
16:27ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту
16:26Регионы получат дополнительно 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам
16:19Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
16:02МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
15:59Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда
Лента новостейМолния