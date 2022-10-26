https://crimea.ria.ru/20221026/v-sevastopole-u-bandy-zakladchikov-izyali-bolee-10-kg-narkotikov-1125100828.html

В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков

В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков

В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T18:36

2022-10-26T18:36

2022-10-26T18:36

прокуратура города севастополя

севастополь

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков и свыше килограмма психотропных веществ, которые они планировали сбыть с помощью интернета на территории Севастополя и Анапы. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура субъекта.В покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере обвиняют 39-летнюю жительницу Рязанской области, 42-летнего жителя Севастополя и 41-летнего симферопольца.Преступную деятельность наркосбытчиков пресекли сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. По месту жительства злоумышленников и из тайников изъято более 10 кг различных наркотических средств и свыше 1,1 кг психотропных веществ.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, общество, закон и право