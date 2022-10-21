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Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:53
2022-10-21T11:53
2022-10-21T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Крыма выращивал каннабис на собственном приусадебном участке в специально оборудованных теплицах под охраной видеокамер и наблюдением специальных средств контроля. Изготовленный "товар" мужчина сбывал "наркозависимым лицам на территории региона".Кроме того, силовики изъяли у хозяина нарколаборатории незарегистрированное гладкоствольное ружье с боеприпасами к нему. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыты наркотических средств. Ее санкции предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.Кроме того, решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.Ранее в Севастополе был задержан владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли.
https://crimea.ria.ru/20221021/zhitel-evpatorii-popalsya-v-lesopolose-so-svertkom-narkotikov-1125011405.html
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
Крымчанину грозит до 20 лет выращивание конопли, сбыт наркотиков и оружие дома – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Крыма выращивал каннабис на собственном приусадебном участке в специально оборудованных теплицах под охраной видеокамер и наблюдением специальных средств контроля. Изготовленный "товар" мужчина сбывал "наркозависимым лицам на территории региона".
"По месту жительства наркодельца сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты кусты конопли, а также изготовленный наркотик в крупном размере", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, силовики изъяли у хозяина нарколаборатории незарегистрированное гладкоствольное ружье с боеприпасами к нему. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыты наркотических средств. Ее санкции предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Ранее в Севастополе был задержан
владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли.