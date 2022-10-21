Рейтинг@Mail.ru
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/krymchaninu-grozit-do-20-let-za-narkotiki-i-oruzhie-doma--fsb-1125019658.html
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T11:53
2022-10-21T11:53
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Крыма выращивал каннабис на собственном приусадебном участке в специально оборудованных теплицах под охраной видеокамер и наблюдением специальных средств контроля. Изготовленный "товар" мужчина сбывал "наркозависимым лицам на территории региона".Кроме того, силовики изъяли у хозяина нарколаборатории незарегистрированное гладкоствольное ружье с боеприпасами к нему. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыты наркотических средств. Ее санкции предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.Кроме того, решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.Ранее в Севастополе был задержан владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли.
https://crimea.ria.ru/20221021/zhitel-evpatorii-popalsya-v-lesopolose-so-svertkom-narkotikov-1125011405.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_8d850745d0f996bb139e6785911a59e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым
Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ

Крымчанину грозит до 20 лет выращивание конопли, сбыт наркотиков и оружие дома – ФСБ

11:53 21.10.2022
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.
Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Крыма выращивал каннабис на собственном приусадебном участке в специально оборудованных теплицах под охраной видеокамер и наблюдением специальных средств контроля. Изготовленный "товар" мужчина сбывал "наркозависимым лицам на территории региона".
"По месту жительства наркодельца сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты кусты конопли, а также изготовленный наркотик в крупном размере", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, силовики изъяли у хозяина нарколаборатории незарегистрированное гладкоствольное ружье с боеприпасами к нему. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыты наркотических средств. Ее санкции предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Наручники
09:57
Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
Ранее в Севастополе был задержан владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
12:19Керченская паромная переправа: ситуация сейчас
12:14В Севастополе мужчина сломал позвоночник бывшей возлюбленной
11:53Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ
11:50Зачем ВСУ бьют по дамбе Каховской ГЭС - мнение
11:45Где в Крыму не будет воды в пятницу
11:24Бей своих чтобы чужие боялись: на Украине начались обыски чиновников
11:19В Севастополе включают отопление раньше срока
11:08Судоходство на Керченской паромной переправе возобновлено
11:00Мобилизованным предпринимателям назвали сроки кредитных каникул
10:57Сколько мобилизованных вернули домой
10:46Среди погибших на переправе в Херсоне российский журналист Олег Клоков
10:37Турция может закупать нефть у РФ без помощи Запада – Минфин
10:26Школьники новых регионов РФ получили 50% скидку на проезд в поездах
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
10:06Керченская паромная переправа временно не работает
09:57Житель Евпатории попался в лесополосе со свертком наркотиков
09:53В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
09:14Аксенов ответил на вопрос по переводу школ Крыма на дистант
08:57Взрывы в Харькове и Запорожье: ситуация в регионах Украины на утро
Лента новостейМолния