https://crimea.ria.ru/20221021/krymchaninu-grozit-do-20-let-za-narkotiki-i-oruzhie-doma--fsb-1125019658.html

Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ

Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ

Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T11:53

2022-10-21T11:53

2022-10-21T11:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники УФСБ в Крыму задержали местного жителя, зарабатывавшего выращиванием конопли и сбытом приготовленного наркотика, к тому же хранившего дома оружие и боеприпасы, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.Установлено, что 25-летний безработный житель Нижнегорского района Крыма выращивал каннабис на собственном приусадебном участке в специально оборудованных теплицах под охраной видеокамер и наблюдением специальных средств контроля. Изготовленный "товар" мужчина сбывал "наркозависимым лицам на территории региона".Кроме того, силовики изъяли у хозяина нарколаборатории незарегистрированное гладкоствольное ружье с боеприпасами к нему. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыты наркотических средств. Ее санкции предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.Кроме того, решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений и административной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.Ранее в Севастополе был задержан владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли.

https://crimea.ria.ru/20221021/zhitel-evpatorii-popalsya-v-lesopolose-so-svertkom-narkotikov-1125011405.html

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым