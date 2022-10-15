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В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома
В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома
В Севастополе полиция при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержала мужчину, который готовился сбыть собственноручно приготовленный наркотик. Об РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T10:03
2022-10-15T10:03
севастополь
закон и право
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержала мужчину, который готовился сбыть собственноручно приготовленный наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.При обыске по месту его жительства обнаружено и изъято более полкило марихуаны, 24 куста конопли, части наркосодержащих растений и семена общей массой около 300 граммов, а также оборудование для их выращивания.Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств и растений их содержащих. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.Ранее в МВД Крыма сообщили, что жителю Сакского района грозит 20 лет за сбыт марихуаны.
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РИА Новости Крым
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5
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96
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севастополь, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома

В Севастополе задержан владелец наркотеплицы с полкило марихуаны и кустами конопли

10:03 15.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержала мужчину, который готовился сбыть собственноручно приготовленный наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Как выяснили следователи, 39-летний местный житель обустроил наркотеплицу в подвале собственного дома. Там он высаживал семена конопли, ухаживал за растениями и собирал "урожай", который потом высушивал, измельчал и фасовал полученную марихуану – в банки или полимерные пакетики.
При обыске по месту его жительства обнаружено и изъято более полкило марихуаны, 24 куста конопли, части наркосодержащих растений и семена общей массой около 300 граммов, а также оборудование для их выращивания.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств и растений их содержащих. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее в МВД Крыма сообщили, что жителю Сакского района грозит 20 лет за сбыт марихуаны.
 
СевастопольЗакон и правоМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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