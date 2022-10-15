https://crimea.ria.ru/20221015/v-sevastopole-muzhchina-obustroil-narkoteplitsu-v-podvale-doma--1124900498.html

В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома

В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома - РИА Новости Крым, 15.10.2022

В Севастополе мужчина обустроил наркотеплицу в подвале дома

В Севастополе полиция при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержала мужчину, который готовился сбыть собственноручно приготовленный наркотик. Об РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T10:03

2022-10-15T10:03

2022-10-15T10:03

севастополь

закон и право

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция при поддержке отряда специального назначения "Гром" задержала мужчину, который готовился сбыть собственноручно приготовленный наркотик. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.При обыске по месту его жительства обнаружено и изъято более полкило марихуаны, 24 куста конопли, части наркосодержащих растений и семена общей массой около 300 граммов, а также оборудование для их выращивания.Возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в покушении на незаконный сбыт в крупном размере наркотических средств и растений их содержащих. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.Ранее в МВД Крыма сообщили, что жителю Сакского района грозит 20 лет за сбыт марихуаны.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)