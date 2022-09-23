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Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, в доме подозреваемого оперативники нашли несколько бумажных свертков, в хозпостройке – стеклянный бутыль и две стеклянные банки с запрещенным веществом, а на приусадебном участке растущий куст конопли."Как пояснил подозреваемый, данное вещество – марихуана, которую он самостоятельно изготовил из кустов конопли, выращенных на огороде, с целью последующего сбыта. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество признано наркотическим средством каннабис (марихуана). Общий вес составил 200 граммов", - уточняют правоохранители.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Теперь же ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, происшествия
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны

Житель Сакского района вырастил в огороде коноплю и приготовил из нее наркотик для продажи

18:25 23.09.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, в доме подозреваемого оперативники нашли несколько бумажных свертков, в хозпостройке – стеклянный бутыль и две стеклянные банки с запрещенным веществом, а на приусадебном участке растущий куст конопли.
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"Как пояснил подозреваемый, данное вещество – марихуана, которую он самостоятельно изготовил из кустов конопли, выращенных на огороде, с целью последующего сбыта. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество признано наркотическим средством каннабис (марихуана). Общий вес составил 200 граммов", - уточняют правоохранители.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Теперь же ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
 
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