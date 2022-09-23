https://crimea.ria.ru/20220923/krymchaninu-grozit-20-let-tyurmy-za-sbyt-marikhuany-1124597781.html
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
2022-09-23T18:25
крым
мвд по республике крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным пресс-службы, в доме подозреваемого оперативники нашли несколько бумажных свертков, в хозпостройке – стеклянный бутыль и две стеклянные банки с запрещенным веществом, а на приусадебном участке растущий куст конопли."Как пояснил подозреваемый, данное вещество – марихуана, которую он самостоятельно изготовил из кустов конопли, выращенных на огороде, с целью последующего сбыта. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество признано наркотическим средством каннабис (марихуана). Общий вес составил 200 граммов", - уточняют правоохранители.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Теперь же ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopoltsa-vzyali-s-krupnoy-partiey-narkotika-1124374678.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, мвд по республике крым, происшествия
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за сбыт марихуаны
Житель Сакского района вырастил в огороде коноплю и приготовил из нее наркотик для продажи
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 45-летний житель Сакского района Крыма задержан за незаконный сбыт наркотических средств, ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным пресс-службы, в доме подозреваемого оперативники нашли несколько бумажных свертков, в хозпостройке – стеклянный бутыль и две стеклянные банки с запрещенным веществом, а на приусадебном участке растущий куст конопли.
"Как пояснил подозреваемый, данное вещество – марихуана, которую он самостоятельно изготовил из кустов конопли, выращенных на огороде, с целью последующего сбыта. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество признано наркотическим средством каннабис (марихуана). Общий вес составил 200 граммов", - уточняют правоохранители.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Отмечается, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Теперь же ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.