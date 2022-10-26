https://crimea.ria.ru/20221026/v-rospotrebnadzore-sprognozirovali-novuyu-volnu-covid-19-1125093531.html

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19

Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже к концу осени. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T13:10

2022-10-26T13:10

2022-10-26T13:10

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже к концу осени. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что на сегодняшний день угрожающих прогнозов резкого роста нет."Наши ученые таких прогнозов не дают", – заметила глава Роспотребнадзора и добавила, что пока никаких ограничительных мер вводить не планируется.Ранее Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта коронавируса – BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". А 22 октября стало известно, что Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 для приезжающих из-за рубежа россиян и иностранцев.

https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html

https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор