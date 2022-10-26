Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rospotrebnadzore-sprognozirovali-novuyu-volnu-covid-19-1125093531.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19
Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже к концу осени. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T13:10
2022-10-26T13:10
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_383a1b4fea8df79fd234b474a52e26d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже к концу осени. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что на сегодняшний день угрожающих прогнозов резкого роста нет."Наши ученые таких прогнозов не дают", – заметила глава Роспотребнадзора и добавила, что пока никаких ограничительных мер вводить не планируется.Ранее Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта коронавируса – BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". А 22 октября стало известно, что Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 для приезжающих из-за рубежа россиян и иностранцев.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html
https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/05/1122849350_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_09c32dd62bbb7e3080051dd4727ebfe0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID в России ожидают к концу осени

13:10 26.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛечение Covid-19 в больнице города Котовска
Лечение Covid-19 в больнице города Котовска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Новая волна заболеваемости коронавирусом в России ожидается уже к концу осени. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем", – цитирует Попову РИА Новости.
Она отметила, что на сегодняшний день угрожающих прогнозов резкого роста нет.
Коронавирус
12:49
В России выявили новые варианты коронавируса
"Наши ученые таких прогнозов не дают", – заметила глава Роспотребнадзора и добавила, что пока никаких ограничительных мер вводить не планируется.
Ранее Попова сообщила, что в России выявили два новых варианта коронавируса – BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". А 22 октября стало известно, что Роспотребнадзор смягчил меры по COVID-19 для приезжающих из-за рубежа россиян и иностранцев.
Респиратор
16 октября, 18:37Радио "Спутник в Крыму"
Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
 
Распространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииОбществоРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
14:33Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
14:02Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
13:59Россияне усыновили уже 350 детей-сирот из Донбасса
13:32В Севастополе отказались от закупки новогодних украшений
13:25Путин собирает оперативное совещание Совбеза
13:21Российские военные разгромили нефтехранилище ВСУ — МО
13:10В Роспотребнадзоре спрогнозировали новую волну COVID-19
13:05Армия России отразила наступления ВСУ на трех направлениях
13:02Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря
12:56Минобороны освободило от мобилизации новые категории граждан
12:53Центральный аппарат СК РФ взял на контроль дело о ялтинском младенце
12:49В России выявили новые варианты коронавируса
12:40В Запорожской области могут ввести дополнительные меры безопасности
12:20На юге РФ удвоилось число уголовных дел о контрабанде оружия - Таможня
12:06В Херсонской области задержали корректировщика ВСУ
11:55Власти Запорожской области рассказали об обстановке на линии фронта
11:47Иномарка утонула в водохранилище в Крыму
11:39ВСУ превращают Запорожский автозавод в подобие "Азовстали" – власти
11:35Украинцев отправят валить лес – в стране появится "Армия восстановления"
Лента новостейМолния