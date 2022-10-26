https://crimea.ria.ru/20221026/kozha-i-gromozdkie-palto-chto-modno-nosit-etoy-osenyu-1125072057.html

Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью

Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью

лавным трендом осенне-зимнего сезона в этом году стала кожаная одежда, а также пальто и куртки с объемными плечами. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

2022-10-26T08:26

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Главным трендом осенне-зимнего сезона в этом году стала кожаная одежда, а также пальто и куртки с объемными плечами. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад Лисовец, передает "Радио 1". "Сейчас в тренде гранжевая эстетика", - говорит стилист и поясняет, что речь идет о брутальных кожаных вещах в сочетании с женственными элементами.Он советует сочетать короткие и объемные кожаные куртки с платьями из струящихся тканей. Еще один актуальный вариант - длинные пальто оверсайз, которые могут быть тоже кожаными или же шерстяными, короткая кожаная юбки и базовая однотонная водолазка. При этом в силуэтах верхней одежды акцент непременно должен быть сделан на плечи.Также Лисовец рекомендуют отложить кроссовки, а вместо них присмотреться к ботильонам и обуви с квадратными или острыми носами. Дополнить образ можно серьгами, очками, беретом или кепкой.Ранее Лисовец назвал самые модные цвета сезона: этой осенью в гардеробах модников должна появиться одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах.

https://crimea.ria.ru/20220914/stilisty-nazvali-neozhidannyy-modnyy-trend-na-osen-1124493850.html

https://crimea.ria.ru/20220928/eksperty-nazvali-samuyu-modnuyu-odezhdu-na-zimu-1124643874.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта