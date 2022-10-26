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Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью
Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью
лавным трендом осенне-зимнего сезона в этом году стала кожаная одежда, а также пальто и куртки с объемными плечами. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T08:26
2022-10-26T08:26
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Главным трендом осенне-зимнего сезона в этом году стала кожаная одежда, а также пальто и куртки с объемными плечами. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад Лисовец, передает "Радио 1". "Сейчас в тренде гранжевая эстетика", - говорит стилист и поясняет, что речь идет о брутальных кожаных вещах в сочетании с женственными элементами.Он советует сочетать короткие и объемные кожаные куртки с платьями из струящихся тканей. Еще один актуальный вариант - длинные пальто оверсайз, которые могут быть тоже кожаными или же шерстяными, короткая кожаная юбки и базовая однотонная водолазка. При этом в силуэтах верхней одежды акцент непременно должен быть сделан на плечи.Также Лисовец рекомендуют отложить кроссовки, а вместо них присмотреться к ботильонам и обуви с квадратными или острыми носами. Дополнить образ можно серьгами, очками, беретом или кепкой.Ранее Лисовец назвал самые модные цвета сезона: этой осенью в гардеробах модников должна появиться одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах.
https://crimea.ria.ru/20220914/stilisty-nazvali-neozhidannyy-modnyy-trend-na-osen-1124493850.html
https://crimea.ria.ru/20220928/eksperty-nazvali-samuyu-modnuyu-odezhdu-na-zimu-1124643874.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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общество, совет эксперта
Кожа и громоздкие пальто: что модно носить этой осенью

Стилист Лисовец: этой осенью в тренде гранжевая эстетика

08:26 26.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТурист в Крыму
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Главным трендом осенне-зимнего сезона в этом году стала кожаная одежда, а также пальто и куртки с объемными плечами. Об этом рассказал стилист и телеведущий Влад Лисовец, передает "Радио 1".
"Сейчас в тренде гранжевая эстетика", - говорит стилист и поясняет, что речь идет о брутальных кожаных вещах в сочетании с женственными элементами.
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Он советует сочетать короткие и объемные кожаные куртки с платьями из струящихся тканей. Еще один актуальный вариант - длинные пальто оверсайз, которые могут быть тоже кожаными или же шерстяными, короткая кожаная юбки и базовая однотонная водолазка. При этом в силуэтах верхней одежды акцент непременно должен быть сделан на плечи.
Также Лисовец рекомендуют отложить кроссовки, а вместо них присмотреться к ботильонам и обуви с квадратными или острыми носами. Дополнить образ можно серьгами, очками, беретом или кепкой.
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Ранее Лисовец назвал самые модные цвета сезона: этой осенью в гардеробах модников должна появиться одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах.
 
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