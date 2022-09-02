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Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью
Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью - РИА Новости Крым, 02.09.2022
Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью
Этой осенью в гардеробах модников должна появится одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах. Такую рекомендацию дал... РИА Новости Крым, 02.09.2022
2022-09-02T08:34
2022-09-02T08:34
2022-09-02T08:34
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Этой осенью в гардеробах модников должна появится одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах. Такую рекомендацию дал модный стилист Влад Лисовец.Кроме того, фаворитом сезона становится насыщенный красный. Также осенью Лисовец советует обратить внимание на оттенки ириса и голубого неба, дополнить гардероб повседневной одеждой темно-синего цвета. По-прежнему актуальными остаются все оттенки белого и нюдовые тона.Ранее стилист Эрин Басби рассказала, какая одежда прибавляет возраст женщине. Укороченные брюки, а также брюки с карманами на бедрах зрительно уменьшают рост и делают женщин старше.
https://crimea.ria.ru/20220524/snimite-eto-nemedlenno-kakaya-odezhda-pribavlyaet-vozrast-zhenschine-1123329545.html
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общество
Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью
Стилист Влад Лисовец назвал самые актуальные модные цвета и их сочетания