https://crimea.ria.ru/20220902/stilist-nazval-samye-modnye-tsveta-odezhdy-etoy-osenyu-1124373949.html

Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью

Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью - РИА Новости Крым, 02.09.2022

Стилист назвал самые модные цвета одежды этой осенью

Этой осенью в гардеробах модников должна появится одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах. Такую рекомендацию дал... РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T08:34

2022-09-02T08:34

2022-09-02T08:34

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Этой осенью в гардеробах модников должна появится одежда коричневого цвета, которую актуально сочетать с элементами в зеленых тонах. Такую рекомендацию дал модный стилист Влад Лисовец.Кроме того, фаворитом сезона становится насыщенный красный. Также осенью Лисовец советует обратить внимание на оттенки ириса и голубого неба, дополнить гардероб повседневной одеждой темно-синего цвета. По-прежнему актуальными остаются все оттенки белого и нюдовые тона.Ранее стилист Эрин Басби рассказала, какая одежда прибавляет возраст женщине. Укороченные брюки, а также брюки с карманами на бедрах зрительно уменьшают рост и делают женщин старше.

https://crimea.ria.ru/20220524/snimite-eto-nemedlenno-kakaya-odezhda-pribavlyaet-vozrast-zhenschine-1123329545.html

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2022

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общество