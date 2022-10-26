https://crimea.ria.ru/20221026/kakoe-iz-chuvstv-poslednim-pokidaet-cheloveka--issledovanie-1125072289.html

Какое из чувств последним покидает человека — исследование

Какое из чувств последним покидает человека — исследование - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Какое из чувств последним покидает человека — исследование

Последним из чувств, которые способен испытывать умирающий человек, является слух. Таковы данные исследования международной группы ученых, пишет Mirror. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T08:12

2022-10-26T08:12

2022-10-26T08:12

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Последним из чувств, которые способен испытывать умирающий человек, является слух. Таковы данные исследования международной группы ученых, пишет Mirror.Чтобы узнать, что испытывают люди на грани смерти, ученые провели наблюдение за активностью мозга трех групп респондентов. В одной из них были здоровые люди, во второй и третьей -пациенты хосписов с реакцией на лечение и люди при смерти, находящиеся без сознания.Всем участникам исследования включали одинаковую музыку и фиксировали мозговую реакцию на звуки. У умирающих людей она оказалась такой же, как у здоровых и пациентов в сознании. По мнению ученых, это доказывает, что люди в критическом состоянии, еще продолжают слышать."Это придает некоторую достоверность совету близким продолжать разговаривать с умирающим родственником как можно дольше", — цитирует Mirror авторов исследования.При этом пока ученые не уверены, способен ли умирающий человек понимать то, что слышит.Ранее психолог Денис Долгов посоветовал смотреть фильмы ужасов для долгой жизни.

https://crimea.ria.ru/20220719/kardiolog-nazval-osnovnuyu-prichinu-smerti-rossiyan-1123886994.html

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2022

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общество