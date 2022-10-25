https://crimea.ria.ru/20221025/v-sevastopole-za-narkotiki-osudyat-urozhentsa-kavkaza--1125085205.html

В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа

В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа

В Севастополе взят под стражу и ждет суда житель Кабардино-Балкарской Республики, которого обвиняют в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T20:03

2022-10-25T20:03

2022-10-25T20:03

происшествия

прокуратура города севастополя

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда житель Кабардино-Балкарской Республики, которого обвиняют в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Выяснилось, что партию наркотика – более 322 граммов марихуаны мужчина приобрел в Крыму, в окрестностях Белогорска еще в июле. После перевез его к себе по месту жительства в пгт Зуя, где занялся фасовкой "товара".Чуть больше 15 граммов оставил себе, остальное приготовил на продажу. Сбывать поехал в Севастополь. Там и попался.В ходе обыска по месту жительства наркодельца силовики обнаружили и изъяли ту часть наркотиков, которую он оставлял для личного употребления. Сам мужчина уже под стражей.Уголовное дело получило обвинительное заключение прокуратуры, и все материалы направлены в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что жителю Нижнегорского района Крыма грозит до 20 лет за выращивание конопли, сбыт наркотиков и оружие дома.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура города севастополя, севастополь