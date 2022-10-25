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В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
В Севастополе взят под стражу и ждет суда житель Кабардино-Балкарской Республики, которого обвиняют в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T20:03
2022-10-25T20:03
2022-10-25T20:03
происшествия
прокуратура города севастополя
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда житель Кабардино-Балкарской Республики, которого обвиняют в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Выяснилось, что партию наркотика – более 322 граммов марихуаны мужчина приобрел в Крыму, в окрестностях Белогорска еще в июле. После перевез его к себе по месту жительства в пгт Зуя, где занялся фасовкой "товара".Чуть больше 15 граммов оставил себе, остальное приготовил на продажу. Сбывать поехал в Севастополь. Там и попался.В ходе обыска по месту жительства наркодельца силовики обнаружили и изъяли ту часть наркотиков, которую он оставлял для личного употребления. Сам мужчина уже под стражей.Уголовное дело получило обвинительное заключение прокуратуры, и все материалы направлены в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что жителю Нижнегорского района Крыма грозит до 20 лет за выращивание конопли, сбыт наркотиков и оружие дома.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура города севастополя, севастополь
В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кавказа
В Севастополе за наркотики осудят уроженца Кабардино-Балкарской Республики – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе взят под стражу и ждет суда житель Кабардино-Балкарской Республики, которого обвиняют в хранении и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Выяснилось, что партию наркотика – более 322 граммов марихуаны мужчина приобрел в Крыму, в окрестностях Белогорска еще в июле. После перевез его к себе по месту жительства в пгт Зуя, где занялся фасовкой "товара".
Чуть больше 15 граммов оставил себе, остальное приготовил на продажу. Сбывать поехал в Севастополь. Там и попался.
"Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ФСБ России, которые задержали его на следующий день на автодороге Симферополь – Севастополь в районе поселка Сахарная Головка при перевозке наркотика на территорию Севастополя для сбыта", – сообщили в прокуратуре.
В ходе обыска по месту жительства наркодельца силовики обнаружили и изъяли ту часть наркотиков, которую он оставлял для личного употребления. Сам мужчина уже под стражей.
Уголовное дело получило обвинительное заключение прокуратуры, и все материалы направлены в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось
, что жителю Нижнегорского района Крыма грозит до 20 лет за выращивание конопли, сбыт наркотиков и оружие дома.