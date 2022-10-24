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Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО
Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T16:55
2022-10-24T16:57
специальная военная операция рф на украине
михаил мишустин
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.Он проинформировал, что в координационном совете вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, вещевого имущества военнослужащих. А Дмитрий Григоренко - курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы. Также Мишустин напомнил, что по поручению президента меры безопасности в субъектах Российской Федерации координирует Сергей Собянин."Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - добавил премьер.Ранее по поручению президента был создан координационный совет при правительстве, который призван заниматься обеспечением потребностей и нужд армии, возникающих в ходе проведения СВО. Его возглавил Михаил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html
https://crimea.ria.ru/20221019/pravitelstvo-prokontroliruet-obespechenie-voennykh-dlya-provedeniya-svo-1124985994.html
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специальная военная операция рф на украине, михаил мишустин, армия и флот
Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО

Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по обеспечению нужд СВО

16:55 24.10.2022 (обновлено: 16:57 24.10.2022)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.
"Наша задача – выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб. Везде нужно организовать "зеленый коридор" для согласований. Решения должны приниматься максимально быстро и четко. Разумеется, не в ущерб качеству", - заявил Мишустин.
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Он проинформировал, что в координационном совете вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, вещевого имущества военнослужащих. А Дмитрий Григоренко - курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы. Также Мишустин напомнил, что по поручению президента меры безопасности в субъектах Российской Федерации координирует Сергей Собянин.
"Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - добавил премьер.
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Ранее по поручению президента был создан координационный совет при правительстве, который призван заниматься обеспечением потребностей и нужд армии, возникающих в ходе проведения СВО. Его возглавил Михаил Мишустин.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМихаил МишустинАрмия и флот
 
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