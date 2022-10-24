https://crimea.ria.ru/20221024/mishustin-prizval-sozdat-zelenyy-koridor-dlya-resheniya-zadach-po-svo-1125061268.html

Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО

Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Мишустин призвал создать "зеленый коридор" для решения задач по СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T16:55

2022-10-24T16:55

2022-10-24T16:57

специальная военная операция рф на украине

михаил мишустин

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел первое заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей СВО, в рамках которого призвал организовать "зеленый коридор" для решения всех возникающих вопросов.Он проинформировал, что в координационном совете вице-премьер Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны, вещевого имущества военнослужащих. А Дмитрий Григоренко - курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы. Также Мишустин напомнил, что по поручению президента меры безопасности в субъектах Российской Федерации координирует Сергей Собянин."Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи. Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений", - добавил премьер.Ранее по поручению президента был создан координационный совет при правительстве, который призван заниматься обеспечением потребностей и нужд армии, возникающих в ходе проведения СВО. Его возглавил Михаил Мишустин.

https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html

https://crimea.ria.ru/20221019/pravitelstvo-prokontroliruet-obespechenie-voennykh-dlya-provedeniya-svo-1124985994.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, михаил мишустин, армия и флот