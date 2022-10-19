https://crimea.ria.ru/20221019/pravitelstvo-prokontroliruet-obespechenie-voennykh-dlya-provedeniya-svo-1124985994.html

Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО

Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО

Правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для проведения СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T17:50

2022-10-19T17:50

2022-10-19T17:50

михаил мишустин

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для проведения СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности, а о ходе проделанной работы правительство будет еженедельно докладывать президенту.Мишустин акцентировал внимание на необходимости задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе он поручил привлечь и бизнес.Премьер подчеркнул, что на руководителей российских субъектов ложится особая ответственность, поскольку главы регионов получат дополнительные полномочия для реализации поставленных президентом задач.Президент России Владимир Путин в среду объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. И поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, армия и флот, специальная военная операция рф на украине