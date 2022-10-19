https://crimea.ria.ru/20221019/pravitelstvo-prokontroliruet-obespechenie-voennykh-dlya-provedeniya-svo-1124985994.html
Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
Правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для проведения СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T17:50
2022-10-19T17:50
2022-10-19T17:50
михаил мишустин
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для проведения СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности, а о ходе проделанной работы правительство будет еженедельно докладывать президенту.Мишустин акцентировал внимание на необходимости задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе он поручил привлечь и бизнес.Премьер подчеркнул, что на руководителей российских субъектов ложится особая ответственность, поскольку главы регионов получат дополнительные полномочия для реализации поставленных президентом задач.Президент России Владимир Путин в среду объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. И поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
Премьер Мишустин: правительство проконтролирует обеспечение военных для проведения СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Правительство проконтролирует обеспечение военнослужащих всем необходимым для проведения СВО, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента будет создан координационный совет при правительстве в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения СВО, - отметил он. - Важно, чтобы у тех, кто защищает национальные интересы, было все, что им нужно. Включая, как сказал президент, обеспечение экипировкой и снаряжением, медицинской помощью и лекарствами, питанием и соответствующими бытовыми условиями, а также достойное вознаграждение".
По каждому из направлений обеспечения будет закреплен курирующий вице-премьер. Им поручено подготовить конкретные предложения в зависимости от сферы деятельности, а о ходе проделанной работы правительство будет еженедельно докладывать президенту.
Мишустин акцентировал внимание на необходимости задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе он поручил привлечь и бизнес.
Премьер подчеркнул, что на руководителей российских субъектов ложится особая ответственность, поскольку главы регионов получат дополнительные полномочия для реализации поставленных президентом задач.
Президент России Владимир Путин в среду объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР
. И поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.