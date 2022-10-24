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Главные события и заявления дня: 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Главные события и заявления дня: 24 октября
Главные события и заявления дня: 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Главные события и заявления дня: 24 октября
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе". Следственный комитет РФ назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске. Три... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T22:05
2022-10-24T22:05
главное за день
крым
украина
специальная военная операция рф на украине
вербовка крымчан спецслужбами украины
великобритания
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе". Следственный комитет РФ назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске. Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС. Строители начали сборку новых пролетов Крымского моста. Призыв по частичной мобилизации в Крыму продолжается. Известно имя нового премьер-министра Великобритании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главные версии крушения Су-30 в ИркутскеОтказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как главные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива в самолете, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.Ракетный обстрел Каховской ГЭСВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.Реакция Украины и МАГАТЭ на "грязную бомбу"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы". По словам Кулебы, этому способствовало официальное приглашение экспертов организации. Он подчеркнул, что Киеву "нечего скрывать".Ремонт пролетов Крымского мостаСтроители начали сборку новых пролетов Крымского моста, разрушенных в результате взрыва грузового автомобиля. Также на площадке увеличили количество рабочих до 450 человек, а число задействованной техники – до 45 единиц. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки.Новый премьер-министр ВеликобританииНовым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак. Он стал единственным кандидатом на этот пост, после заявления лидера палаты общин Пенни Мордонт о снятии своей кандидатуры. Кроме того, Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения.Частичная мобилизация в КрымуПлан по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует с 1 ноября. По словам врио военного комиссара РК Евгения Кутузова, республика еще не выполнила спланированное мобилизационное задание.
https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, крым, украина, специальная военная операция рф на украине, вербовка крымчан спецслужбами украины, великобритания, крымский мост
Главные события и заявления дня: 24 октября

Главные события и заявления понедельника, 24 октября

22:05 24.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае
Военная подготовка мобилизованных в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе". Следственный комитет РФ назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске. Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС. Строители начали сборку новых пролетов Крымского моста. Призыв по частичной мобилизации в Крыму продолжается. Известно имя нового премьер-министра Великобритании.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Главные версии крушения Су-30 в Иркутске

Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как главные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива в самолете, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.

Ракетный обстрел Каховской ГЭС

ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
19:03
Что будет, если взорвут Каховскую ГЭС

Реакция Украины и МАГАТЭ на "грязную бомбу"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы". По словам Кулебы, этому способствовало официальное приглашение экспертов организации. Он подчеркнул, что Киеву "нечего скрывать".

Ремонт пролетов Крымского моста

Строители начали сборку новых пролетов Крымского моста, разрушенных в результате взрыва грузового автомобиля. Также на площадке увеличили количество рабочих до 450 человек, а число задействованной техники – до 45 единиц. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки.

Новый премьер-министр Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак. Он стал единственным кандидатом на этот пост, после заявления лидера палаты общин Пенни Мордонт о снятии своей кандидатуры. Кроме того, Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения.

Частичная мобилизация в Крыму

План по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует с 1 ноября. По словам врио военного комиссара РК Евгения Кутузова, республика еще не выполнила спланированное мобилизационное задание.
Производство и испытания бронежилетов для сотрудников МВД - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
20:21
Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии
 
Главное за деньКрымУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВербовка крымчан спецслужбами УкраиныВеликобританияКрымский мост
 
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