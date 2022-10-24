https://crimea.ria.ru/20221024/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-oktyabrya-1125065043.html

Главные события и заявления дня: 24 октября

Главные события и заявления дня: 24 октября - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Главные события и заявления дня: 24 октября

МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе". Следственный комитет РФ назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске. Три... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T22:05

2022-10-24T22:05

2022-10-24T22:05

главное за день

крым

украина

специальная военная операция рф на украине

вербовка крымчан спецслужбами украины

великобритания

крымский мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/18/1125065217_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_58fc59047aa9cd7294514270cfcd4850.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления РФ о "грязной бомбе". Следственный комитет РФ назвал две главные версии крушения Су-30 в Иркутске. Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС. Строители начали сборку новых пролетов Крымского моста. Призыв по частичной мобилизации в Крыму продолжается. Известно имя нового премьер-министра Великобритании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главные версии крушения Су-30 в ИркутскеОтказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как главные версии крушения самолета Су-30 в Иркутске. Сейчас эксперты проводят дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива в самолете, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы.Ракетный обстрел Каховской ГЭСВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.Реакция Украины и МАГАТЭ на "грязную бомбу"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси согласился направить экспертов на объекты страны после заявления России об угрозе применения Киевом "грязной бомбы". По словам Кулебы, этому способствовало официальное приглашение экспертов организации. Он подчеркнул, что Киеву "нечего скрывать".Ремонт пролетов Крымского мостаСтроители начали сборку новых пролетов Крымского моста, разрушенных в результате взрыва грузового автомобиля. Также на площадке увеличили количество рабочих до 450 человек, а число задействованной техники – до 45 единиц. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на мост поставили все необходимые для ремонта металлоконструкции, их изготовили в рекордные сроки.Новый премьер-министр ВеликобританииНовым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак. Он стал единственным кандидатом на этот пост, после заявления лидера палаты общин Пенни Мордонт о снятии своей кандидатуры. Кроме того, Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения.Частичная мобилизация в КрымуПлан по частичной мобилизации в Крыму завершится до начала осеннего призыва, который стартует с 1 ноября. По словам врио военного комиссара РК Евгения Кутузова, республика еще не выполнила спланированное мобилизационное задание.

https://crimea.ria.ru/20221024/chto-budet-esli-vzorvut-kakhovskuyu-ges-1125057848.html

https://crimea.ria.ru/20221024/shyut-bronyu-i-volokushi-kak-predprinimateli-kryma-pomogayut-armii-1125064735.html

крым

украина

великобритания

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, украина, специальная военная операция рф на украине, вербовка крымчан спецслужбами украины, великобритания, крымский мост