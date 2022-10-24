https://crimea.ria.ru/20221024/stalo-izvestno-imya-novogo-premer-ministra-velikobritanii-1125060712.html

Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T16:37

2022-10-24T16:37

2022-10-24T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Об этом в понедельник сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, пишет РИА Новости.Там уточнили, что несмотря на некоторые ожидания, Борис Джонсон свою кандидатуру выдвигать не стал.Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение >>Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

https://crimea.ria.ru/20221020/takogo-pozora-britaniya-esche-ne-znala-chem-zapomnitsya-miru-trass-1125003708.html

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