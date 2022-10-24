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Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T16:37
2022-10-24T16:37
2022-10-24T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Об этом в понедельник сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, пишет РИА Новости.Там уточнили, что несмотря на некоторые ожидания, Борис Джонсон свою кандидатуру выдвигать не стал.Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение >>Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании. При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.
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великобритания, политика, в мире
Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании
Риши Сунак стал единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании
16:37 24.10.2022 (обновлено: 16:39 24.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Министерства финансов страны Риши Сунак, так как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Об этом в понедельник сообщил председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди, пишет РИА Новости.
"Риши Сунак стал единственным кандидатом, который выдвинулся на этот пост (премьера Британии — ред.), после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт заявила, что снимает свою кандидатуру. Согласно решению комитета Консервативной партии, если лишь одному кандидату удается заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов, он автоматически становится лидером партии и премьером Британии", — сообщили в Консервативной партии.
Там уточнили, что несмотря на некоторые ожидания, Борис Джонсон свою кандидатуру выдвигать не стал.
Риши Сунак, которому сейчас 42 года, станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Именно Сунак стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Джонсона, что в дальнейшем привело и к уходу с поста премьера и самого Бориса Джонсона.
20 октября Лиз Трасс заявила об уходе в отставку
с поста премьера. Она возглавляла правительство Британии всего 45 дней, что стало самым коротком премьерством за всю историю британских кабинетов.
7 июля Джонсон заявил, что покидает пост премьер-министра Великобритании.
При этом, по его словам, он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.