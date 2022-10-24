https://crimea.ria.ru/20221024/tri-ukrainskie-rakety-popali-v-kakhovskuyu-ges---chto-izvestno-1125053385.html
Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что известно
Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что известно - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что известно
ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Об этом со ссылкой на экстренные службы Херсонской... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T12:08
2022-10-24T12:08
2022-10-24T12:24
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
военное положение в новых регионах россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Об этом со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщает РИА Новости."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, 3 ракеты попали в ГЭС", - сообщил представитель служб.На фоне этого власти продолжают предпринимать меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, украинские войска наносят удары не только по инфраструктуре, но и по жилым массивам. "Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены", - сообщил он.Количество ракетных ударов со стороны ВСУ по Новой Каховке увеличивается, ситуация в городе напряженная, добавил он. "В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары. ... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налет", - сказал Леонтьев.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221021/kakhovskaya-ges-chto-seychas-i-kakoy-ee-pomnyat-1125024784.html
https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, военное положение в новых регионах россии, всу (вооруженные силы украины)
Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС - что известно
Три украинские ракеты попали в Каховскую ГЭС
12:08 24.10.2022 (обновлено: 12:24 24.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. ВСУ выпустили 19 ракет из комплексов HIMARS и "Ольха" по Новой Каховке, три из них попали в Каховскую ГЭС. Об этом со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщает РИА Новости.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, так, в 11:20 обстрелял Каховскую ГЭС, выпустив 19 ракет HIMARS и "Ольха", часть ракет сбила ПВО, к сожалению, 3 ракеты попали в ГЭС", - сообщил представитель служб.
По информации местных властей, критических разрушений после удара ВСУ в районе Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.
На фоне этого власти продолжают предпринимать меры для понижения уровня воды в Каховском водохранилище, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, украинские войска наносят удары не только по инфраструктуре, но и по жилым массивам.
"Кроме этого, мирные граждане под ударом, продолжают разрушать дома. В субботу три ракеты прилетели в город. Разрушены дома, автомобили уничтожены", - сообщил он.
Количество ракетных ударов со стороны ВСУ по Новой Каховке увеличивается, ситуация в городе напряженная, добавил он.
"В основном наносят удары по Каховской ГЭС. Усилились многократно удары. ... За ночь было три удара, более десяти ракет только в течение первого удара. Утром тоже был налет", - сказал Леонтьев.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил
, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил
, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. По его словам, всего планируется переместить порядка 50-60 тысяч человек.