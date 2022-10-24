https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-tysyach-klientov-posetili-tsifrovye-ofisy-rnkb-1125053504.html

Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ

Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ

Более 20 тысяч человек стали за два года клиентами цифровых офисов РНКБ Банка (ПАО) – отделений нового формата, где финансовые операции совершают сами... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T12:13

2022-10-24T12:13

2022-10-24T12:13

рнкб (пао)

крым

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч человек стали за два года клиентами цифровых офисов РНКБ Банка (ПАО) – отделений нового формата, где финансовые операции совершают сами посетители, сообщает банк.Услуги в таких офисах осуществляются с помощью смартфонов и высокоскоростного Wi-Fi соединения, при этом сотрудники банка обучают клиентов пользоваться финансовыми услугами самостоятельно с помощью мобильного приложения (18+). Первый такой офис был открыт в Симферополе в 2020 году, сегодня их семь – по два в Симферополе, Керчи и Севастополе, один в Евпатории.За два года посетители цифровых офисов оформили около 33 тысяч банковских продуктов: 57% клиентов оформили дебетовые карты, 27% установили мобильное приложение на свои смартфоны и научились им пользоваться, еще 16% открыли депозиты. Средний возраст посетителей составляет 43-45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день >>"Благодаря нашим цифровым офисам желающие могут обучаться комфортному использованию банковских услуг и основам финансовой грамотности. Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно, многие услуги тоже можно оформлять без визита в офис, и мы готовы показать нашим клиентам, насколько это просто и удобно", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.

https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html

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рнкб (пао), крым, общество, экономика