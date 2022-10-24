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Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ
Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ
Более 20 тысяч человек стали за два года клиентами цифровых офисов РНКБ Банка (ПАО) – отделений нового формата, где финансовые операции совершают сами... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T12:13
2022-10-24T12:13
рнкб (пао)
крым
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч человек стали за два года клиентами цифровых офисов РНКБ Банка (ПАО) – отделений нового формата, где финансовые операции совершают сами посетители, сообщает банк.Услуги в таких офисах осуществляются с помощью смартфонов и высокоскоростного Wi-Fi соединения, при этом сотрудники банка обучают клиентов пользоваться финансовыми услугами самостоятельно с помощью мобильного приложения (18+). Первый такой офис был открыт в Симферополе в 2020 году, сегодня их семь – по два в Симферополе, Керчи и Севастополе, один в Евпатории.За два года посетители цифровых офисов оформили около 33 тысяч банковских продуктов: 57% клиентов оформили дебетовые карты, 27% установили мобильное приложение на свои смартфоны и научились им пользоваться, еще 16% открыли депозиты. Средний возраст посетителей составляет 43-45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день &gt;&gt;"Благодаря нашим цифровым офисам желающие могут обучаться комфортному использованию банковских услуг и основам финансовой грамотности. Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно, многие услуги тоже можно оформлять без визита в офис, и мы готовы показать нашим клиентам, насколько это просто и удобно", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
https://crimea.ria.ru/20221018/klienty-rnkb-mogut-uvelichit-lgotnyy-period-kreditnoy-karty-do-115-dney-1124963337.html
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рнкб (пао), крым, общество, экономика

Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ

12:13 24.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Более 20 тысяч человек стали за два года клиентами цифровых офисов РНКБ Банка (ПАО) – отделений нового формата, где финансовые операции совершают сами посетители, сообщает банк.
Услуги в таких офисах осуществляются с помощью смартфонов и высокоскоростного Wi-Fi соединения, при этом сотрудники банка обучают клиентов пользоваться финансовыми услугами самостоятельно с помощью мобильного приложения (18+). Первый такой офис был открыт в Симферополе в 2020 году, сегодня их семь – по два в Симферополе, Керчи и Севастополе, один в Евпатории.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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Клиенты РНКБ могут увеличить льготный период кредитной карты до 115 дней
За два года посетители цифровых офисов оформили около 33 тысяч банковских продуктов: 57% клиентов оформили дебетовые карты, 27% установили мобильное приложение на свои смартфоны и научились им пользоваться, еще 16% открыли депозиты. Средний возраст посетителей составляет 43-45 лет, 60% из них женщины, 40% - мужчины.
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день >>
"Благодаря нашим цифровым офисам желающие могут обучаться комфортному использованию банковских услуг и основам финансовой грамотности. Большинство всех платежей в нашем банке осуществляются дистанционно, многие услуги тоже можно оформлять без визита в офис, и мы готовы показать нашим клиентам, насколько это просто и удобно", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
 
РНКБ (ПАО)КрымОбществоЭкономика
 
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