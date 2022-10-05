https://crimea.ria.ru/20221005/kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-prevysilo-500-tys-v-den-1124723121.html

Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день

Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день

Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T12:56

2022-10-05T12:56

2022-10-05T12:56

рнкб (пао)

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк.Как отметили в банке, прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года - до 1,5 миллионов человек. В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей.

https://crimea.ria.ru/20220830/120-tys-yunykh-krymchan-i-sevastopoltsev-polzuyutsya-detskimi-kartami-rnkb-1124342243.html

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рнкб (пао), крым, экономика