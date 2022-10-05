https://crimea.ria.ru/20221005/kolichestvo-platezhey-v-mobilnom-prilozhenii-rnkb-prevysilo-500-tys-v-den-1124723121.html
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:56
2022-10-05T12:56
2022-10-05T12:56
рнкб (пао)
крым
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762318_0:83:1620:994_1920x0_80_0_0_5c4e0ec3694523d333dd20efc4dcbe58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк.Как отметили в банке, прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года - до 1,5 миллионов человек. В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей.
https://crimea.ria.ru/20220830/120-tys-yunykh-krymchan-i-sevastopoltsev-polzuyutsya-detskimi-kartami-rnkb-1124342243.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119762318_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_6d488c4630e905372d7a1c29b801e809.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), крым, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк.
"Для сравнения, в начале года этот показатель составил в среднем 340 тысяч платежей в день. Всего в сентябре в мобильном приложении РНКБ 24/7 пользователи совершили более 13 миллионов платежей физлиц – это примерно на 25% больше, чем в январе 2022 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года - до 1,5 миллионов человек.
В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей.