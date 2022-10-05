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Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T12:56
2022-10-05T12:56
рнкб (пао)
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк.Как отметили в банке, прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года - до 1,5 миллионов человек. В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей.
https://crimea.ria.ru/20220830/120-tys-yunykh-krymchan-i-sevastopoltsev-polzuyutsya-detskimi-kartami-rnkb-1124342243.html
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рнкб (пао), крым, экономика

Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день

12:56 05.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Количество платежей физлиц в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) осенью 2022 года превысило в среднем 500 тысяч в день, сообщает банк.
"Для сравнения, в начале года этот показатель составил в среднем 340 тысяч платежей в день. Всего в сентябре в мобильном приложении РНКБ 24/7 пользователи совершили более 13 миллионов платежей физлиц – это примерно на 25% больше, чем в январе 2022 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, прирост платежей связан в основном с увеличением количества активных пользователей на 17% с начала года - до 1,5 миллионов человек.
В топ-5 самых популярных типов платежей входит оплата коммунальных услуг и услуг связи, а также внутрибанковские переводы и пополнение банковских карт. Сегодня клиенты РНКБ осуществляют дистанционно 97% платежей.
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