https://crimea.ria.ru/20221023/khrust-v-sustavakh-kogda-nuzhno-srochno-obratitsya-k-vrachu-1125037980.html

Хруст в суставах: когда нужно срочно обратиться к врачу

Хруст в суставах: когда нужно срочно обратиться к врачу - РИА Новости Крым, 23.10.2022

Хруст в суставах: когда нужно срочно обратиться к врачу

Хруст в суставах может быть признаком ряда заболеваний, требующих срочного лечения, поэтому при его появлении необходимо обратиться к врачу. Об этом со ссылкой... РИА Новости Крым, 23.10.2022

2022-10-23T08:03

2022-10-23T08:03

2022-10-23T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Хруст в суставах может быть признаком ряда заболеваний, требующих срочного лечения, поэтому при его появлении необходимо обратиться к врачу. Об этом со ссылкой на врача-ревматолога Марию Шевченко сообщает "Вечерняя Москва".Она рассказала, что хруст в суставах может возникнуть в результате воспаления связок, а также при артрозе или травмах.Однако не каждый хруст свидетельствует о болезни, добавляет ревматолог. Например, здоровые суставы пальцев, позвоночника и локтей могут издавать характерные звуки при движении и связано это с особенностями их строения. А вот треск в тазобедренных или коленных суставах обычно появляется на начальных стадиях артроза."Важно уточнить, в каких именно суставах у пациента хруст, испытывает ли он при этом болевые ощущения. Так как строение, например, локтевых суставов может предполагать небольшой треск при активном движении", — добавила врач.В целом главная причина появления хруста и болезней суставов — недостаток физической активности, заявила она. Поэтому врач рекомендует заниматься спортом."Однако лучше выбирать наименее травматичные виды активностей, например, йогу или плавание. Также у людей с избыточным весом сильно страдают ноги и позвоночник. Правильные занятия спортом могут предотвратить болезни суставов и даже вылечить некоторые из них на ранних стадиях", — заключила Шевченко.Ранее ортопед-травматолог и хирург Владимир Цуканов рассказал, что тяжесть и боль в ногах по утрам может быть не только признаком перенапряжения накануне, но и сигналом о развитии серьезных заболеваний. В их числе - нарушение кровообращения, повреждение нервов, наличие инфекций и воспалений.

https://crimea.ria.ru/20220711/gorokh-vredit-sustavam--neozhidannye-vyvody-vracha-1123805379.html

https://crimea.ria.ru/20220126/nazvany-luchshie-produkty-dlya-krasoty-i-ukrepleniya-sustavov-1122161946.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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