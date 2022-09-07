https://crimea.ria.ru/20220907/bolyat-nogi-po-utram-vrach-rasskazal-o-prichinakh-i-riskakh-1124423312.html

Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках

Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Болят ноги по утрам: врач рассказал о причинах и рисках

Тяжесть и боль в ногах по утрам может быть не только признаком перенапряжения накануне, но и сигналом о развитии серьезных заболеваний. Об этом в интервью... РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-07T08:01

2022-09-07T08:01

2022-09-06T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Тяжесть и боль в ногах по утрам может быть не только признаком перенапряжения накануне, но и сигналом о развитии серьезных заболеваний. Об этом в интервью WDay.ru рассказал ортопед-травматолог и хирург Владимир Цуканов.Причины боли в ногах по утрам могут быть обусловлены как внешними, так и внутренними факторами, сказал Цуканов.В числе внешних врач называет полученные ранее травмы, ношение неподходящей обуви, долговременную ходьбу или бег накануне, а также неудобную позу во время сна. В числе внешних: нарушение кровообращения, повреждение нервов, наличие инфекций и воспалений.Если в случае с внешними факторами все более-менее понятно – нужно подобрать удобную обувь, начать укреплять суставы ежедневной зарядкой без лишней нагрузки, ввести в рацион богатые кальцием продукты, – то во втором все гораздо серьезнее, говорит врач."Когда человек бодрствует, многие недуги никак не проявляются. Но после ночного отдыха, в результате которого суставы и мышцы расслабляются, признаки болезней обостряются, приводя к болевым ощущениям", – объясняет медик.Утренняя боль в ногах может указывать на то, что у вас развивается артрит или артроз, отмечает Цуканов. "При этих недугах могут болеть стопы, икры, пальцы на ногах", – уточнил врач.Также есть риск того, что началась подагра (ей сопутствуют болевые ощущения в ступнях), варикозное расширение вен (ощущается болезненность и тяжесть в икрах и стопах), тромбофлебит (характерна пульсирующая боль в икроножных мышцах) или остеопороз (проявляется болью в пятках).Боли в стопах, и особенно пятках, могут свидетельствовать о том, что развивается плоскостопие, подошвенный фасциит (воспаляются стопы и сильно болят пятки) или пяточная шпора (пятки очень болят при ходьбе после сна).Также в этом списке врач называет эритромелалгию."Недуг поражает ступни, вызывая жгучую боль. Чаще возникает на фоне гипертонической болезни и приема некоторых медикаментов", – сказал Цуканов, отметив, что чаще всего от этой болезни страдают мужчины среднего возраста.Если боли появляются каждое утро и избавиться от них не помогает ни смена обуви, ни зарядка, врач рекомендует непременно обратиться за консультацией к узкому специалисту: ортопеду, травматологу, флебологу или хирургу.Ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, какой продукт сильно вредит суставам.

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https://crimea.ria.ru/20220129/vrach-rasskazal-o-strashnykh-posledstviyakh-pereokhlazhdeniya-nog-1122205170.html

https://crimea.ria.ru/20220826/otsutstvie-appetita-mozhet-byt-signalom-sereznoy-bolezni-1124287283.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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