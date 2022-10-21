https://crimea.ria.ru/20221021/rossiyskie-uchenye-nauchilis-upravlyat-bespilotnikom-pri-pomoschi-zhestov-1125019982.html
Российские ученые научились управлять беспилотником при помощи жестов
Российские ученые научились управлять беспилотником при помощи жестов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Российские ученые научились управлять беспилотником при помощи жестов
Российские ученые разработали технологию управления жестами, которая может быть использована для навигации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T21:10
2022-10-21T21:10
2022-10-21T21:10
наука и технологии
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали технологию управления жестами, которая может быть использована для навигации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишет РИА Новости.По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов. Сейчас метод уже используется для управления роверами.Ученые отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.Ранее в России разработали технологию защиты планеты от столкновения с астероидами.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-sevastopole-sozdali-bespilotnik-novogo-pokoleniya-1124463848.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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наука и технологии, российская федерация (россия, рф)
Российские ученые научились управлять беспилотником при помощи жестов
Управлять беспилотником можно будет жестами благодаря открытию российских ученых
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Российские ученые разработали технологию управления жестами, которая может быть использована для навигации беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишет РИА Новости.
"Российские инженеры разработали технологию управления спецтехникой, роботизированными платформами и механизмами с помощью жестов. Решение, основанное на обработке нейросетью видеопотока, в будущем может быть использовано для управления различными беспилотными аппаратами...Решение, созданное в основном из российских комплектующих, готово к серийному производству", - говорится в сообщении.
По мнению разработчиков, технология будет востребована в строительстве и логистике, например, на складах, для более удобной работы специалистов. Сейчас метод уже используется для управления роверами.
Ученые отмечают, что технически решение может распознавать несколько сотен вариантов сложных жестов, в том числе двумя руками. Кроме того, в ближайшее время планируется добавить к жестам еще и голосовые команды.