Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221021/na-krymskom-mostu-zavershayut-demontazh-povrezhdennykh-proletov-1125027296.html
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T16:24
2022-10-21T16:24
чп на крымском мосту
крымский мост
марат хуснуллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012058_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_ad0b24fdccd01134adcb3aaf3c31d419.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он отметил хорошую работу как строителей, так и производителей и поставщиков металлоконструкций."Практически все уже на месте или скоро здесь будет", – добавил Хуснуллин.По его словам, обследование железнодорожной части моста тоже скоро завершится, работы начнутся сразу после подготовки необходимой документации.В две смены на мосту сейчас работают 400 человек и 40 единиц техники, уточнил зампред правительства.Ранее Хуснуллин заявлял, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221021/vse-metallokonstruktsii-dlya-krymskogo-mosta-gotovy-ranshe-sroka-1125020523.html
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012058_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2af47cb2b25c0d41aa625f6938358c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, крымский мост, марат хуснуллин
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов

Хуснуллин: на Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов

16:24 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня осмотрел, как идет ремонт Крымского моста. Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил хорошую работу как строителей, так и производителей и поставщиков металлоконструкций.
"Практически все уже на месте или скоро здесь будет", – добавил Хуснуллин.
По его словам, обследование железнодорожной части моста тоже скоро завершится, работы начнутся сразу после подготовки необходимой документации.
В две смены на мосту сейчас работают 400 человек и 40 единиц техники, уточнил зампред правительства.
Ранее Хуснуллин заявлял, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:34
Все металлоконструкции для Крымского моста готовы раньше срока
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостМарат Хуснуллин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55О чем Шойгу поговорил с Пентагоном
16:37Комендантский час в Херсоне и Запорожье: время и территории
16:24На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
16:17Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт
16:11Один погибший и десять раненых – результат обстрела журналистов в Херсоне
15:31В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 ноября
15:21Талантливые крымчане поборются за призы конкурса "Mriya Дебют"
15:12СК возбудил уголовное дело за осквернение Вечного огня в Феодосии
14:47Массированный обстрел Белгородской области: повреждены школа и сад
14:43В Симферополе полсотни улиц остались без воды
14:40В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
14:26"Лучший ресторан при отеле": ресторан Крыма выиграл престижную премию
14:25Над Херсонской областью и ЛНР сбиты 33 снаряда HIMARS - Минобороны
14:18Все сады и школы - в Керчи снова эвакуация из-за "минирований"
14:10Смогут ли ВС РФ отразить наступление на Херсон – мнение
13:57ВСУ предприняли две попытки наступления в Херсонской области
13:56Российские военные сорвали новую попытку ВСУ форсировать реку Жеребец
13:48Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
13:43ЛНР получит от Севастополя 5 млн рублей на подготовку дорог к зиме
13:23В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов
Лента новостейМолния