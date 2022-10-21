https://crimea.ria.ru/20221021/na-krymskom-mostu-zavershayut-demontazh-povrezhdennykh-proletov-1125027296.html

На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов

На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов - РИА Новости Крым, 21.10.2022

На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов

На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T16:24

2022-10-21T16:24

2022-10-21T16:24

чп на крымском мосту

крымский мост

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125012058_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_ad0b24fdccd01134adcb3aaf3c31d419.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он отметил хорошую работу как строителей, так и производителей и поставщиков металлоконструкций."Практически все уже на месте или скоро здесь будет", – добавил Хуснуллин.По его словам, обследование железнодорожной части моста тоже скоро завершится, работы начнутся сразу после подготовки необходимой документации.В две смены на мосту сейчас работают 400 человек и 40 единиц техники, уточнил зампред правительства.Ранее Хуснуллин заявлял, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.

https://crimea.ria.ru/20221021/vse-metallokonstruktsii-dlya-krymskogo-mosta-gotovy-ranshe-sroka-1125020523.html

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, марат хуснуллин