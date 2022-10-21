https://crimea.ria.ru/20221021/na-krymskom-mostu-zavershayut-demontazh-povrezhdennykh-proletov-1125027296.html
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов - РИА Новости Крым, 21.10.2022
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T16:24
2022-10-21T16:24
2022-10-21T16:24
чп на крымском мосту
крымский мост
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Он отметил хорошую работу как строителей, так и производителей и поставщиков металлоконструкций."Практически все уже на месте или скоро здесь будет", – добавил Хуснуллин.По его словам, обследование железнодорожной части моста тоже скоро завершится, работы начнутся сразу после подготовки необходимой документации.В две смены на мосту сейчас работают 400 человек и 40 единиц техники, уточнил зампред правительства.Ранее Хуснуллин заявлял, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
https://crimea.ria.ru/20221021/vse-metallokonstruktsii-dlya-krymskogo-mosta-gotovy-ranshe-sroka-1125020523.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, марат хуснуллин
На Крымском мосту завершают демонтаж поврежденных пролетов
Хуснуллин: на Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершается демонтаж поврежденных пролетов во время теракта пролетов. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня осмотрел, как идет ремонт Крымского моста. Сейчас завершаем демонтаж обвалившихся пролетов. Это довольно сложная работа, ведется как над водой, так и под водой", – написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Он отметил хорошую работу как строителей, так и производителей и поставщиков металлоконструкций.
"Практически все уже на месте или скоро здесь будет", – добавил Хуснуллин.
По его словам, обследование железнодорожной части моста тоже скоро завершится, работы начнутся сразу после подготовки необходимой документации.
В две смены на мосту сейчас работают 400 человек и 40 единиц техники, уточнил зампред правительства.
Ранее Хуснуллин заявлял
, что поврежденные в результате теракта пролеты Крымского моста будут демонтированы к концу декабря.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.