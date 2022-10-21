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Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
Все лечебные учреждения в Херсоне продолжают действовать в штатном режиме, об этом сообщил журналистам глава Минздрава области Вадим Ильмиев. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:17
2022-10-21T17:17
2022-10-21T17:17
херсонская область
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Все лечебные учреждения в Херсоне продолжают действовать в штатном режиме, об этом сообщил журналистам глава Минздрава области Вадим Ильмиев.Он добавил, что все работники минздрава региона также находятся в Херсоне и выполняют свои обязанности.Ранее, 18 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения четырех муниципалитетов – Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского – на левый берег Днепра в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Он отметил, что всего планируется вывезти 50-60 тысяч человек, и мероприятия будут проводиться поэтапно в течение нескольких дней.Напомним, с 20 октября, согласно президента РФ Владимира Путина, в области действует военное положение.
https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, здравоохранение в россии, общество
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
Минздрав Херсонской области: все лечебные учреждения работают в штатном режиме