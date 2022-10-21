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Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав
Все лечебные учреждения в Херсоне продолжают действовать в штатном режиме, об этом сообщил журналистам глава Минздрава области Вадим Ильмиев. РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T17:17
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херсонская область
здравоохранение в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Все лечебные учреждения в Херсоне продолжают действовать в штатном режиме, об этом сообщил журналистам глава Минздрава области Вадим Ильмиев.Он добавил, что все работники минздрава региона также находятся в Херсоне и выполняют свои обязанности.Ранее, 18 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения четырех муниципалитетов – Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского – на левый берег Днепра в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Он отметил, что всего планируется вывезти 50-60 тысяч человек, и мероприятия будут проводиться поэтапно в течение нескольких дней.Напомним, с 20 октября, согласно президента РФ Владимира Путина, в области действует военное положение.
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херсонская область, здравоохранение в россии, общество
Как работают медучреждения Херсонщины – Минздрав

Минздрав Херсонской области: все лечебные учреждения работают в штатном режиме

17:17 21.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevПоследствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы
Последствия артиллерийского обстрела Васильевской центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Все лечебные учреждения в Херсоне продолжают действовать в штатном режиме, об этом сообщил журналистам глава Минздрава области Вадим Ильмиев.
"Все лечебные учреждения в Херсоне работают в штатном режиме, все врачи находятся на своих местах", – сказал Ильмиев.
Он добавил, что все работники минздрава региона также находятся в Херсоне и выполняют свои обязанности.
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Ранее, 18 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении гражданского населения четырех муниципалитетов – Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского – на левый берег Днепра в связи с опасностью затопления территорий из-за планируемого ВСУ разрушения плотины Каховской ГЭС. Он отметил, что всего планируется вывезти 50-60 тысяч человек, и мероприятия будут проводиться поэтапно в течение нескольких дней.
Напомним, с 20 октября, согласно президента РФ Владимира Путина, в области действует военное положение.
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