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Главные события и заявления дня: 21 октября

Главные события и заявления дня: 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Главные события и заявления дня: 21 октября

ВСУ открыли прицельный огонь по колонне гражданских на переправе в Херсоне. Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином... РИА Новости Крым, 21.10.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. ВСУ открыли прицельный огонь по колонне гражданских на переправе в Херсоне. Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Необходимые для ремонта Крымского моста металлоконструкций приедут в Крым в конце недели. Сможет ли Китай принудить Тайвань к миру экономическими методами. ВСУ в очередной раз обстреляли город Шебекино в Белгородской области – горит лакокрасочный завод.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрел переправыЧетыре человека погибли, еще 13 ранены в результате удара ВСУ по гражданской переправе в Херсоне утром в пятницу. В обстреле применялись кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS с осколочным элементами. Как сообщил замглавы комиссии ОП России по развитию информационного сообщества и массовых коммуникаций Александр Малькевич огонь по колонне, в которой ехали местные журналисты с семьями и мирные жители, был прицельным. Били в голову, центр и конец колонны.Переговоры глав военных ведомств России и СШАМинистр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудил актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине.Ремонт Крымского мостаИзготовление элементов основных металлоконструкций Крымского моста завершено. Основная их часть уже доставлена на место, остальные элементы привезут черед два дня, сообщили в пресс-службе Росавтодора. Уточняется, что общая масса необходимых изделий насчитывает 1,2 тонн, 890 из них уже доставлено на производственную базу.Китай и военная операция на Тайване"Китай сделает все возможное, чтобы не поддаться на провокации и не втянуться в открытое противостояние с тайваньскими сепаратистами", – заявил востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.Эксперт напомнил, что после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси многие ожидали силового решения, однако Пекин предпочел начать экономическую блокаду.Обстрел Белгородской областиВ результате обстрела ВСУ в Белгородской области начался сильный пожар на лакокрасочном заводе в городе Шебекино. Пострадала женщина. В некоторых районах города отсутствует подача электроэнергии.

https://crimea.ria.ru/20221021/komendantskiy-chas-v-khersone-i-zaporozhe-vremya-i-territorii-1125029119.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым