https://crimea.ria.ru/20221021/nachnet-li-kitay-voennuyu-operatsiyu-na-tayvane--ekspert-1125027064.html

Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт

Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт - РИА Новости Крым, 21.10.2022

Начнет ли Китай военную операцию на Тайване – эксперт

Китай вряд ли поддастся на провокации США и не будет проводить военную операцию против Тайваня, применяя в отношении острова экономические меры воздействия,... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T16:17

2022-10-21T16:17

2022-10-21T16:17

ситуация на тайване

китай

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Китай вряд ли поддастся на провокации США и не будет проводить военную операцию против Тайваня, применяя в отношении острова экономические меры воздействия, считает востоковед, руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский.Тавровский отметил, что США пытаются спровоцировать Китай на военные действия против Тайваня, и ближе всего к этой цели Вашингтон был во время визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Тогда многие ждали от Пекина силовых решений, однако китайский лидер Си Цзиньпин начал экономическую блокаду Тайваня. По мнению политолога, со стороны КНР это была "репетиция окончательного решения тайваньской проблемы"."На Тайване нет своих энергоносителей, их запасов там максимум на две недели, по оценкам экспертов. Тайвань зависит от торговли. Если оттуда не будут вывозить его продукцию, в частности, чипы, компьютеры, Тайвань лишится источников доходов. Именно на это намекнул Си Цзиньпин и это он сказал сейчас на XX съезде Компартии Китая, Пекин будет стремиться к мирному решению, стараясь не нанести ущерб мирным жителям острова", – пояснил Тавровский.Ранее начальник военно-морских операций армии США адмирал Майкл Гилдей призвал американских военных быть готовыми к высадке Народно-освободительной армии Китая на Тайвань уже в этом году.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине августа текущего года.Китай считает остров одной из своих провинций, власти КНР осудили визит американской делегации, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США. В ответ на это Китай заявил о приведении своих в вооруженных сил в повышенную боевую готовность и объявил о начале масштабных учений.

https://crimea.ria.ru/20221015/v-kitae-sdelali-zayavlenie-po-tayvanyu--1124903173.html

https://crimea.ria.ru/20221012/tayvan-gotov-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-ssha-dlya-mira-i-stabilnosti-1124833263.html

ситуация на тайване

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на тайване, китай, политика