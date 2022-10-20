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Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
В Сирии следят за специальной военной операцией России на Украине так же, как за борьбой сирийской армии против террористов. Об этом заявил президент Сирийской... РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T19:11
2022-10-20T19:11
2022-10-20T19:11
сирия
башар асад (политик)
в мире
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Сирии следят за специальной военной операцией России на Украине так же, как за борьбой сирийской армии против террористов. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, пишет РИА Новости.Асад в четверг, 20 октября, принял делегацию во главе со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым."Сирийский народ следит за спецоперацией в Донбассе так же, как следил за боями против террористов в Сирии", – сказал Асад по итогу визита в САР российской делегации.Он подчеркнул, что Россия проводит СВО "ради восстановления мирового баланса". Он также высказал российский делегации поздравления в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к России новых территорий.17 октября президент Сирии Башар Асад ратифицировал соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве с Россией в уголовных делах и передаче осужденных. Оба документа были ратифицированы сирийским парламентом 29 сентября.В августе глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время.
https://crimea.ria.ru/20220823/siriya-naladit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ldnr-v-blizhayshie-dni---mid-1124263038.html
https://crimea.ria.ru/20220720/siriya-razorvala-dipotnosheniya-s-ukrainoy---smi-1123903498.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, башар асад (политик), в мире, специальная военная операция рф на украине
Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов
Асад: в Сирии следят за СВО на Украине, как за борьбой своей армии против террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Сирии следят за специальной военной операцией России на Украине так же, как за борьбой сирийской армии против террористов. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, пишет РИА Новости.
Асад в четверг, 20 октября, принял делегацию во главе со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым.
"Сирийский народ следит за спецоперацией в Донбассе так же, как следил за боями против террористов в Сирии", – сказал Асад по итогу визита в САР российской делегации.
Он подчеркнул, что Россия проводит СВО "ради восстановления мирового баланса". Он также высказал российский делегации поздравления в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к России новых территорий.
17 октября президент Сирии Башар Асад ратифицировал соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве с Россией в уголовных делах и передаче осужденных. Оба документа были ратифицированы сирийским парламентом 29 сентября.
В августе глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил
, что дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время.