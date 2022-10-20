https://crimea.ria.ru/20221020/asad-sravnil-spetsoperatsiyu-rossii-s-borboy-sirii-protiv-terroristov-1125006387.html

Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов

Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов - РИА Новости Крым, 20.10.2022

Асад сравнил спецоперацию России с борьбой Сирии против террористов

В Сирии следят за специальной военной операцией России на Украине так же, как за борьбой сирийской армии против террористов. Об этом заявил президент Сирийской... РИА Новости Крым, 20.10.2022

2022-10-20T19:11

2022-10-20T19:11

2022-10-20T19:11

сирия

башар асад (политик)

в мире

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Сирии следят за специальной военной операцией России на Украине так же, как за борьбой сирийской армии против террористов. Об этом заявил президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, пишет РИА Новости.Асад в четверг, 20 октября, принял делегацию во главе со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым."Сирийский народ следит за спецоперацией в Донбассе так же, как следил за боями против террористов в Сирии", – сказал Асад по итогу визита в САР российской делегации.Он подчеркнул, что Россия проводит СВО "ради восстановления мирового баланса". Он также высказал российский делегации поздравления в связи с успешным проведением референдумов о присоединении к России новых территорий.17 октября президент Сирии Башар Асад ратифицировал соглашения о взаимном юридическом сотрудничестве с Россией в уголовных делах и передаче осужденных. Оба документа были ратифицированы сирийским парламентом 29 сентября.В августе глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил, что дипломатические отношения между Сирией и республиками Донбасса будут налажены в ближайшее время.

https://crimea.ria.ru/20220823/siriya-naladit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ldnr-v-blizhayshie-dni---mid-1124263038.html

https://crimea.ria.ru/20220720/siriya-razorvala-dipotnosheniya-s-ukrainoy---smi-1123903498.html

сирия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, башар асад (политик), в мире, специальная военная операция рф на украине