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В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
В Крыму отработали системы ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:04
2022-10-19T11:04
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отработали системы ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По информации крымских СМИ, инцидент произошел в районе села Ивановка, однако подтверждения этой информации пока нет.Ранее в районе Северной стороны Севастополя вновь отработала система ПВО, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Обломки БПЛА упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано.В Крыму и Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.
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происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крым
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник

Системы ПВО отработали в Крыму - сбили беспилотник

11:04 19.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отработали системы ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"В Крыму и Севастополе снова сбиты беспилотники. Отработало ПВО. Небо полуострова под защитой", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации крымских СМИ, инцидент произошел в районе села Ивановка, однако подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в районе Северной стороны Севастополя вновь отработала система ПВО, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Обломки БПЛА упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано.
В Крыму и Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
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