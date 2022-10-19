https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-otrabotali-sistemy-pvo---sbili-bespilotnik-1124972292.html
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 19.10.2022
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
В Крыму отработали системы ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T11:04
2022-10-19T11:04
2022-10-19T11:04
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Крыму отработали системы ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По информации крымских СМИ, инцидент произошел в районе села Ивановка, однако подтверждения этой информации пока нет.Ранее в районе Северной стороны Севастополя вновь отработала система ПВО, сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек. Обломки БПЛА упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано.В Крыму и Севастополе действует высокий уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-opasnosti-1124606095.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, безопасность республики крым и севастополя, крым
В Крыму отработали системы ПВО - сбили беспилотник
Системы ПВО отработали в Крыму - сбили беспилотник