https://crimea.ria.ru/20221019/chem-grozit-krymu-dopolnitelnyy-sbros-vody-iz-khersonskoy-oblasti-1124974906.html

Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области

Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Чем грозит Крыму дополнительный сброс воды из Херсонской области

При увеличении сброса днепровской воды в Северо-Крымский канал, чтобы не допускать переливов, излишки воды можно сбрасывать в Черное море, если это потребуется. РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T13:05

2022-10-19T13:05

2022-10-19T14:27

херсонская область

крым

вода в крыму

северо-крымский канал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. При увеличении сброса днепровской воды в Северо-Крымский канал, чтобы не допускать переливов, излишки воды можно сбрасывать в Черное море, если это потребуется. Такое мнение РИА Новости Крым выразил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры" КФУ Илья Николенко.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об увеличении сброса воды в Северо-Крымский и Каховский каналы. Это необходимо для уменьшения нагрузки на шлюзы в случае, если ВСУ разрушит плотину Каховской ГЭС.Его коллега, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский напомнил, что Северо-Крымский канал по регламенту должен заполняться только в теплое время года. Зима - время для регламентных работы по руслу. Однако в случае необходимости дополнительную воду принимать можно:"Сейчас канал еще заполнен. Но по регламенту в зимнее время он не должен работать. Поскольку мы уже подошли к холодному периоду, то можно было бы по регламенту его отключить. Но поскольку с 2014 года мы работали веткой канала от Нижнегорского района до города Керчи, в том числе зимой, то увидели, что можем его использовать и в зимнее время, ничего критичного не произойдет. Сейчас еще заморозков нет - соответственно можем его не отключать, а продолжить его работу. И в связи с тем, что все равно надо сбрасывать воду из Каховского водохранилища, то производится сбор не в Черное море, а направляется в канал для наполнения Крымских водохранилищ. Мы получим дополнительную воду, которую зимой обычно не получаем", - пояснил он.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во вторник объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных.Командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин накануне сообщил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Украины к массированным ударам по плотине Каховской ГЭС и по городу без разбора целей. По его словам, натовское руководство требует от Киева "наступательных операций на херсонском направлении, не считаясь ни с какими жертвами", в том числе и среди мирного населения.

https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, вода в крыму, северо-крымский канал