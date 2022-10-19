https://crimea.ria.ru/20221019/budut-li-v-sevastopole-vvodit-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1124985197.html

Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности

Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности

Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T17:32

2022-10-19T17:32

2022-10-19T17:32

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он добавил, что вечером проведет оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами, на котором обсудят, какие дополнительные меры следует ввести в рамках полномочий, данных указом президента.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://crimea.ria.ru/20221019/putin-vvel-v-krymu-i-prigranichnykh-regionakh-sredniy-uroven-reagirovaniya-1124979638.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя