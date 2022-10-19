https://crimea.ria.ru/20221019/budut-li-v-sevastopole-vvodit-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti-1124985197.html
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T17:32
2022-10-19T17:32
2022-10-19T17:32
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096678_0:107:1620:1018_1920x0_80_0_0_cda53ef253759036244523e0993a8f0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он добавил, что вечером проведет оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами, на котором обсудят, какие дополнительные меры следует ввести в рамках полномочий, данных указом президента.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://crimea.ria.ru/20221019/putin-vvel-v-krymu-i-prigranichnykh-regionakh-sredniy-uroven-reagirovaniya-1124979638.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096678_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_922a4061928366a8923996e8497b56d3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
Развожаев: дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из обстановки