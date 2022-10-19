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Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T17:32
2022-10-19T17:32
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Он добавил, что вечером проведет оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами, на котором обсудят, какие дополнительные меры следует ввести в рамках полномочий, данных указом президента.В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности

Развожаев: дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из обстановки

17:32 19.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из ситуации, их обсудят на оперштабе вечером в среду. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, "среднего уровня реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
"Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки", - написал Развожаев в Telegram.
Он добавил, что вечером проведет оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами, на котором обсудят, какие дополнительные меры следует ввести в рамках полномочий, данных указом президента.
В среду президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 20 октября вводится военное положение в четырех новых субъектах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
15:09
Путин ввел в Крыму и приграничных регионах средний уровень реагирования
 
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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18:10Аксенов рассказал о введении дополнительных мер безопасности в Крыму
18:05Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ
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17:32Будут ли в Севастополе вводить дополнительные меры безопасности
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