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Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены
Евпаторийский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении смерти супруге. РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T16:34
2022-10-18T16:36
происшествия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении смерти супруге. По данным следствия, в июле 2017 года супружеская пара распивала алкогольные напитки в квартире в Евпатории. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина задушил свою жену, а после расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры.В пресс-службе суда отметили, что подсудимый вину не признал. По его словам, в июле 2017 года супруга ушла из дома. А о ее пропаже он сообщил в правоохранительные органы.Однако вина подсудимого подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств. Он был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.Ранее в СК РФ по Крыму раскрыли подробности жуткого убийства в Джанкое после ссоры супругов.
https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-zabil-do-smerti-zhenu-i-raschlenil-ee--delo-napravleno-v-sud-1123825956.html
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происшествия, крым
Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены

Евпаторийский суд вынес приговор местному жителю за убийство и расчленение жены

16:34 18.10.2022 (обновлено: 16:36 18.10.2022)
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении смерти супруге.
По данным следствия, в июле 2017 года супружеская пара распивала алкогольные напитки в квартире в Евпатории. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина задушил свою жену, а после расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры.
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Крымчанин забил до смерти жену и расчленил ее – дело направлено в суд
В пресс-службе суда отметили, что подсудимый вину не признал. По его словам, в июле 2017 года супруга ушла из дома. А о ее пропаже он сообщил в правоохранительные органы.
Однако вина подсудимого подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств. Он был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.
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22 января, 13:19
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Ранее в СК РФ по Крыму раскрыли подробности жуткого убийства в Джанкое после ссоры супругов.
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