https://crimea.ria.ru/20221018/raschlenil-i-vybrosil-v-musor-v-krymu-osuzhden-krymchanin-za-ubiystvo-zheny-1124960700.html

Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены

Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Расчленил и выбросил в мусор: крымчанин осужден за убийство жены

Евпаторийский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении смерти супруге. РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T16:34

2022-10-18T16:34

2022-10-18T16:36

происшествия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Евпаторийский городской суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении смерти супруге. По данным следствия, в июле 2017 года супружеская пара распивала алкогольные напитки в квартире в Евпатории. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина задушил свою жену, а после расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры.В пресс-службе суда отметили, что подсудимый вину не признал. По его словам, в июле 2017 года супруга ушла из дома. А о ее пропаже он сообщил в правоохранительные органы.Однако вина подсудимого подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств. Он был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.Ранее в СК РФ по Крыму раскрыли подробности жуткого убийства в Джанкое после ссоры супругов.

https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-zabil-do-smerti-zhenu-i-raschlenil-ee--delo-napravleno-v-sud-1123825956.html

https://crimea.ria.ru/20220122/zhitel-simferopolskogo-rayona-zaderzhan-za-zverskoe-ubiystvo-suprugi-1122123023.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым