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Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены
Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены
Правоохранители арестовали 61-летнего жителя Джанкоя по обвинению в убийстве супруги, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T11:20
2022-10-11T11:20
2022-10-11T11:20
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
джанкой
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители арестовали 61-летнего жителя Джанкоя по обвинению в убийстве супруги, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее дочь. Супруг жертвы выдвинул версию об отъезде жены по делам, однако на связь в скором времени она так и не вышла, информации о месте ее нахождения не было.В ходе следствия правоохранители собрали доказательства причастности мужчины к исчезновению жены. Под тяжестью улик он признался в убийстве.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.
https://crimea.ria.ru/20220928/v-sakakh-osudili-zhenschinu-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1124645508.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, джанкой, происшествия
Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены
СК: в Крыму 61-летний житель Джанкоя задушил жену и закопал тело в сарае
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители арестовали 61-летнего жителя Джанкоя по обвинению в убийстве супруги, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
"В ночь на 2 марта этого года между мужем и женой в их доме произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина задушил супругу. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, сельчанин закопал погибшую в сарае на территории их домовладения", - говорится в сообщении.
Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее дочь. Супруг жертвы выдвинул версию об отъезде жены по делам, однако на связь в скором времени она так и не вышла, информации о месте ее нахождения не было.
В ходе следствия правоохранители собрали доказательства причастности мужчины к исчезновению жены. Под тяжестью улик он признался в убийстве.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.