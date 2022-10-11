https://crimea.ria.ru/20221011/zadushil-i-zakopal-v-sarae-pozhiloy-krymchanin-arestovan-za-ubiystvo-zheny-1124817282.html

Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены

Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Задушил и закопал в сарае: пожилой крымчанин арестован за убийство жены

Правоохранители арестовали 61-летнего жителя Джанкоя по обвинению в убийстве супруги, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T11:20

2022-10-11T11:20

2022-10-11T11:20

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

джанкой

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Правоохранители арестовали 61-летнего жителя Джанкоя по обвинению в убийстве супруги, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.Об исчезновении женщины правоохранителям сообщила ее дочь. Супруг жертвы выдвинул версию об отъезде жены по делам, однако на связь в скором времени она так и не вышла, информации о месте ее нахождения не было.В ходе следствия правоохранители собрали доказательства причастности мужчины к исчезновению жены. Под тяжестью улик он признался в убийстве.По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.

https://crimea.ria.ru/20220928/v-sakakh-osudili-zhenschinu-za-ubiystvo-novorozhdennogo-rebenka-1124645508.html

крым

джанкой

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2022

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ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, джанкой, происшествия