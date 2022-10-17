https://crimea.ria.ru/20221017/v-kurskoy-oblasti-na-distant-perevedeny-shkoly-shesti-prigranichnykh-rayonov-1124930179.html

В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов

В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов - РИА Новости Крым, 17.10.2022

В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов

Ученики школ шести приграничных с Украиной районов Курской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с опасностью обстрелов со стороны ВСУ. Об РИА Новости Крым, 17.10.2022

2022-10-17T14:13

2022-10-17T14:13

2022-10-17T14:13

курская область

образование в россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ученики школ шести приграничных с Украиной районов Курской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с опасностью обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил замгубернатора региона Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания, его слова приводит РИА Новости.Он добавил, что ученики школ в шести приграничных районах области уйдут на каникулы на неделю раньше.В 53 детсадах теперь работает 14 дежурных групп. 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, еще 11 — в штатном режиме.В среду 12 октября власти приграничного Рыльского района Курской области сообщили о решении перевести на дистант все школы в муниципалитете. В четверг, 13 октября, правительство региона рекомендовало остальным пяти приграничным районам принять такие же решения.Ранее, 13 августа, местные власти приняли решение о переводе тринадцати школ в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной, на дистанционный формат обучения.Праздничные линейки по случаю начала учебного года здесь были отменены.Курскую область в последние месяцы регулярно обстреливает ВСУ. В последний раз под массированным обстрелом территория региона была 10 октября, в результате были тяжело ранены мирные граждане.Три дня спустя ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, в результате чего были обесточены два села.

https://crimea.ria.ru/20221017/rossiyskim-shkolam-rekomendovali-ne-polzovatsya-zarubezhnymi-messendzherami-1124919307.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, образование в россии, всу (вооруженные силы украины)