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В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
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В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов
В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов - РИА Новости Крым, 17.10.2022
В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов
Ученики школ шести приграничных с Украиной районов Курской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с опасностью обстрелов со стороны ВСУ. Об РИА Новости Крым, 17.10.2022
2022-10-17T14:13
2022-10-17T14:13
курская область
образование в россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ученики школ шести приграничных с Украиной районов Курской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с опасностью обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил замгубернатора региона Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания, его слова приводит РИА Новости.Он добавил, что ученики школ в шести приграничных районах области уйдут на каникулы на неделю раньше.В 53 детсадах теперь работает 14 дежурных групп. 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, еще 11 — в штатном режиме.В среду 12 октября власти приграничного Рыльского района Курской области сообщили о решении перевести на дистант все школы в муниципалитете. В четверг, 13 октября, правительство региона рекомендовало остальным пяти приграничным районам принять такие же решения.Ранее, 13 августа, местные власти приняли решение о переводе тринадцати школ в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной, на дистанционный формат обучения.Праздничные линейки по случаю начала учебного года здесь были отменены.Курскую область в последние месяцы регулярно обстреливает ВСУ. В последний раз под массированным обстрелом территория региона была 10 октября, в результате были тяжело ранены мирные граждане.Три дня спустя ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, в результате чего были обесточены два села.
https://crimea.ria.ru/20221017/rossiyskim-shkolam-rekomendovali-ne-polzovatsya-zarubezhnymi-messendzherami-1124919307.html
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96
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курская область, образование в россии, всу (вооруженные силы украины)
В Курской области на дистант переведены школы шести приграничных районов

Школы в приграничных районах Курской области переведены на дистант - власти

14:13 17.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн-урока в одной из школ Москвы
Учительница во время онлайн-урока в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Ученики школ шести приграничных с Украиной районов Курской области переведены на дистанционный формат обучения в связи с опасностью обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил замгубернатора региона Виктор Карамышев в ходе оперативного совещания, его слова приводит РИА Новости.
"Исходя из сложившейся ситуации, территориальными антитеррористическими комиссиями в шести приграничных районах принято решение организовать обучение в 84 школах для 11 328 обучающихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", – сказал Карамышев.
Он добавил, что ученики школ в шести приграничных районах области уйдут на каникулы на неделю раньше.
В 53 детсадах теперь работает 14 дежурных групп. 28 учреждений работают в режиме свободного посещения, еще 11 — в штатном режиме.
В среду 12 октября власти приграничного Рыльского района Курской области сообщили о решении перевести на дистант все школы в муниципалитете. В четверг, 13 октября, правительство региона рекомендовало остальным пяти приграничным районам принять такие же решения.
Ранее, 13 августа, местные власти приняли решение о переводе тринадцати школ в Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах, расположенных в пятикилометровой зоне вдоль границы с Украиной, на дистанционный формат обучения.
Праздничные линейки по случаю начала учебного года здесь были отменены.
Курскую область в последние месяцы регулярно обстреливает ВСУ. В последний раз под массированным обстрелом территория региона была 10 октября, в результате были тяжело ранены мирные граждане.
Три дня спустя ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, в результате чего были обесточены два села.
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