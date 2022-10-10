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Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
Массированный артиллерийский огонь ведут ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов ранены два человека, сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T18:43
2022-10-10T18:43
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Массированный артиллерийский огонь ведут ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов ранены два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, на месте работают спецслужбы и пожарные. Ранее сообщалось об обстрелах населенных пунктов Белгородской области.
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курская область
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреливает поселок Теткино, есть раненые

18:43 10.10.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтОбстрел поселка Теткино в Курской области
Обстрел поселка Теткино в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Массированный артиллерийский огонь ведут ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов ранены два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
15:41
Обстрел Белгородской области продолжается – Гладков
По его словам, на месте работают спецслужбы и пожарные.
Ранее сообщалось об обстрелах населенных пунктов Белгородской области.
 
Курская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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