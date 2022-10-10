https://crimea.ria.ru/20221010/kurskaya-oblast-pod-massirovannym-obstrelom-vsu-raneny-dva-cheloveka-1124811065.html
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
Массированный артиллерийский огонь ведут ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов ранены два человека, сообщил... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T18:43
2022-10-10T18:43
2022-10-10T18:43
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Массированный артиллерийский огонь ведут ВСУ по поселку Теткино Глушковского района Курской области. В результате шести прилетов ранены два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, на месте работают спецслужбы и пожарные. Ранее сообщалось об обстрелах населенных пунктов Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20221010/obstrel-belgorodskoy-oblasti-prodolzhaetsya--gladkov-1124805291.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Курская область под массированным обстрелом ВСУ: ранены два человека
Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреливает поселок Теткино, есть раненые