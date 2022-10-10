https://crimea.ria.ru/20221010/vsu-byut-po-gorodam-v-belgorodskoy-oblasti-est-pogibshie-1124800352.html
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.10.2022
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
Украинские боевики обстреляли город Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:20
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли город Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка – жертв нет, разрушен один частный дом.Ранее 8 октября ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Пострадала 16-летняя девушка. Обстрелы области со стороны украинских боевиков продолжаются регулярно.
https://crimea.ria.ru/20221008/vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-ranena-devushka-1124770703.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
Губернатор Белгородской области: в результате обстрела ВСУ Шебекино погибла женщина
12:19 10.10.2022 (обновлено: 12:20 10.10.2022)