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ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.10.2022
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
Украинские боевики обстреляли город Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T12:19
2022-10-10T12:20
белгородская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли город Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка – жертв нет, разрушен один частный дом.Ранее 8 октября ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Пострадала 16-летняя девушка. Обстрелы области со стороны украинских боевиков продолжаются регулярно.
https://crimea.ria.ru/20221008/vsu-obstrelivayut-belgorodskuyu-oblast-ranena-devushka-1124770703.html
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белгородская область, происшествия
ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие

Губернатор Белгородской области: в результате обстрела ВСУ Шебекино погибла женщина

12:19 10.10.2022 (обновлено: 12:20 10.10.2022)
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСело в Белгородского района обстреляли со стороны Украины
Село в Белгородского района обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли город Шебекино, в результате погибла женщина, повреждены жилые дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие – женщина, 74 года (года рождения), с обширными осколочными ранениями. Есть разрушения, по предварительным данным повреждены три частных домовладения. Глава округа и оперативные службы находятся на месте", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Результат обстрела села Головчино в Белгородской области
8 октября, 12:14
ВСУ обстреливают Белгородскую область, ранена девушка
Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка – жертв нет, разрушен один частный дом.
Ранее 8 октября ВСУ обстреляли два села в Белгородской области. Пострадала 16-летняя девушка. Обстрелы области со стороны украинских боевиков продолжаются регулярно.
 
Белгородская областьПроисшествия
 
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