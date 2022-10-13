https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1124864228.html

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области

В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T16:27

2022-10-13T16:27

2022-10-13T16:27

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, в ходе обстрела зафиксировано не менее 15 прилетов на территории поселка Теткина и примыкающего к нему Попово-Лежачи. На месте работают ремонтные бригады.Ранее неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области.

https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html

курская область

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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия