Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1124864228.html
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:27
2022-10-13T16:27
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124863885_0:20:1123:652_1920x0_80_0_0_4c7a1d81505723f1ed3e5fe69e01b0c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, в ходе обстрела зафиксировано не менее 15 прилетов на территории поселка Теткина и примыкающего к нему Попово-Лежачи. На месте работают ремонтные бригады.Ранее неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0d/1124863885_114:0:1009:671_1920x0_80_0_0_dead9daae74d0eb403b79137c88378c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области

ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, обесточены два села

16:27 13.10.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтВ результате обстрела ВСУ повреждена подстанция в селе Попово-Лежачи Курской области. Скриншот
В результате обстрела ВСУ повреждена подстанция в селе Попово-Лежачи Курской области. Скриншот
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в ходе обстрела зафиксировано не менее 15 прилетов на территории поселка Теткина и примыкающего к нему Попово-Лежачи.
"Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте работают ремонтные бригады.
Ранее неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области.
В Белгороде после обстрела ВСУ пострадал многоквартирный дом
12:59
ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме
 
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21На Южном берегу Крыма впервые пройдет фестиваль "Природа искусства"
16:52Как работают школы Мелитопольского района
16:27ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
16:08Через Керченский пролив за сутки перевезли более 740 фур и автобусов
16:04Обмен пленными: 20 российских военных вернулись домой
15:49В России задержали диверсантов при попытке взорвать "Турецкий поток"
15:47В школе Симферополя подросток ударил ножом одноклассника
15:30Дипломат от слова портфель: Захарова оценила признания Кулебы
15:28Крыму добавят миллиард на усиление энергосистемы
15:18Разрушения серьезные: Гладков уточнил что с поврежденным домом
15:10Российские военные за сутки уничтожили пять ракетных складов ВСУ
15:05Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ на ряде направлений
14:46Власти Херсонщины попросили помощи в организации выезда жителей региона
14:34Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
14:09На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
14:02Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб и регулировать цены
13:54Кулеба признался в причастности Киева к взрыву на Крымском мосту
13:39СК установил имена расстреливавших мирное население Донбасса боевиков
13:34В Белгороде эвакуируют жильцов поврежденного дома – власти
13:32Армия Украины обеспечена системами ПВО только на 10% - Зеленский
Лента новостейМолния