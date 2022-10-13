https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1124864228.html
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 13.10.2022
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T16:27
2022-10-13T16:27
2022-10-13T16:27
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждена электроподстанция, два села обесточены. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, в ходе обстрела зафиксировано не менее 15 прилетов на территории поселка Теткина и примыкающего к нему Попово-Лежачи. На месте работают ремонтные бригады.Ранее неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области
ВСУ обстреляли электроподстанцию в Курской области, обесточены два села