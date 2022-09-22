https://crimea.ria.ru/20220922/vzryvnoe-ustroystvo-sbrosili-na-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1124586151.html
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T13:58
2022-09-22T13:58
2022-09-22T13:59
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что перебоев с электроэнергией в результате инцидента не было."Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил он.Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Теткино Курской области был поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях.
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-vypustili-bolee-15-snaryadov-po-poselku-v-kurskoy-oblasti-1124568134.html
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курская область, происшествия
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
Старовойт: неизвестное взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
13:58 22.09.2022 (обновлено: 13:59 22.09.2022)