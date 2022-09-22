https://crimea.ria.ru/20220922/vzryvnoe-ustroystvo-sbrosili-na-elektropodstantsiyu-v-kurskoy-oblasti-1124586151.html

Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области

Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области

Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T13:58

2022-09-22T13:58

2022-09-22T13:59

курская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454437_0:147:3067:1872_1920x0_80_0_0_aca1fa3cceb09912fc0c3a9002fb1ea2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что перебоев с электроэнергией в результате инцидента не было."Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил он.Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Теткино Курской области был поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях.

https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-vypustili-bolee-15-snaryadov-po-poselku-v-kurskoy-oblasti-1124568134.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия