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Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области
Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T13:58
2022-09-22T13:59
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.Губернатор уточнил, что перебоев с электроэнергией в результате инцидента не было."Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил он.Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Теткино Курской области был поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях.
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-vypustili-bolee-15-snaryadov-po-poselku-v-kurskoy-oblasti-1124568134.html
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курская область, происшествия
Взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области

Старовойт: неизвестное взрывное устройство сбросили на электроподстанцию в Курской области

13:58 22.09.2022 (обновлено: 13:59 22.09.2022)
 
© РИА Новости КрымАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Неизвестное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа Курской области. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор", - написал он в своем Telegram-канале.
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
20 сентября, 19:26
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
Губернатор уточнил, что перебоев с электроэнергией в результате инцидента не было.
"Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено", - сообщил он.
Ранее в результате атаки ВСУ на поселок Теткино Курской области был поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях.
 
Курская областьПроисшествия
 
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