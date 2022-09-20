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ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, выпустив не менее 20 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, выпустив не менее 20 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По словам Старовойта, в селе поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях. Специалисты приступили к оценке ущерба и ликвидации аварии на газопроводе.Ранее ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница.
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области

Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Теткино, повреждены дома и газопровод

19:26 20.09.2022
 
© Telegram Роман СтаровойтВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, выпустив не менее 20 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
"В результате обстрела ВСУ поселка Теткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Старовойта, в селе поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях. Специалисты приступили к оценке ущерба и ликвидации аварии на газопроводе.
Ранее ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница.
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