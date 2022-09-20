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ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, выпустив не менее 20 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
2022-09-20T19:26
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Курской области, выпустив не менее 20 снарядов. Об этом сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По словам Старовойта, в селе поврежден газопровод, в отдельных домах выбиты стекла, повреждены крыши и фасады в пяти домовладениях. Специалисты приступили к оценке ущерба и ликвидации аварии на газопроводе.Ранее ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница.
https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-sderzhana-do-pory-do-vremeni--putin-1124533962.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ выпустили более 15 снарядов по поселку в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Теткино, повреждены дома и газопровод