https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-obstrelivayut-prigranichnye-sela-kurskoy-oblasti-est-ranenye-1124566447.html

ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые

ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые - РИА Новости Крым, 20.09.2022

ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые

ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T17:54

2022-09-20T17:54

2022-09-20T17:54

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт/По его словам, сейчас идет обстрел населенного пункта Теткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.12 сентября при обстреле Теткино в Курской области были повреждены восемь домов и газопровод. ВСУ в последние месяцы регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия