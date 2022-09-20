https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-obstrelivayut-prigranichnye-sela-kurskoy-oblasti-est-ranenye-1124566447.html
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T17:54
2022-09-20T17:54
2022-09-20T17:54
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт/По его словам, сейчас идет обстрел населенного пункта Теткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.12 сентября при обстреле Теткино в Курской области были повреждены восемь домов и газопровод. ВСУ в последние месяцы регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Волфино и продолжают бить по поселку Теткино