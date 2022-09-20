Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220920/vsu-obstrelivayut-prigranichnye-sela-kurskoy-oblasti-est-ranenye-1124566447.html
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T17:54
2022-09-20T17:54
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124069046_0:153:662:525_1920x0_80_0_0_601fa3d61ac589eef4951f0429fe98ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт/По его словам, сейчас идет обстрел населенного пункта Теткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.12 сентября при обстреле Теткино в Курской области были повреждены восемь домов и газопровод. ВСУ в последние месяцы регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220918/bolee-70-domov-razrusheny-v-valuykakh-belgorodskoy-oblasti-1124543357.html
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/04/1124069046_0:91:662:587_1920x0_80_0_0_9ea901aa82501fea49a289ae8041d82a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые

Старовойт: ВСУ обстреляли курское село Волфино и продолжают бить по поселку Теткино

17:54 20.09.2022
 
© Telegram Александр БогомазВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области
© Telegram Александр Богомаз
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли курское село Волфино, ранена местная жительница, сейчас украинские боевики бьют по поселку Теткино. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт/
"Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас идет обстрел населенного пункта Теткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.
12 сентября при обстреле Теткино в Курской области были повреждены восемь домов и газопровод. ВСУ в последние месяцы регулярно наносят удары по приграничным территориям РФ. В регионе, как и других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Результат обстрела ВСУ города Валуйки Белгородской области
18 сентября, 15:17
Более 70 домов разрушены в Валуйках Белгородской области
 
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:23Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
17:54ВСУ обстреливают приграничные села Курской области, есть раненые
17:44Юрист разъяснил правила призыва на военные сборы
17:20РАН возглавил профессор Геннадий Красников
16:46Референдум в Запорожской области пройдет с 23 по 27 сентября
16:18В Запорожской области вводят пропускной режим на границе с Украиной
16:13В Крыму суд на два месяца арестовал замглавы сельсовета за взятку
16:04Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму
15:51Крымчанин хотел прикрыть родственника и напал на соседа с ножом
15:46В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
15:37Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября
15:27Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях: эксперт назвал цели
15:24Пушилин обратился к Путину
14:59Пушилин назвал дату референдума о вхождении ДНР в состав России
14:54Российские военные сбили над Донбассом и Херсонщиной 27 снарядов HIMARS
14:47Погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис
14:31В ЛНР назначили дату референдума
14:29Военные РФ уничтожили более 170 солдат ВСУ под Херсоном и Николаевом
14:18ВСУ пять раз обстреляли электроподстанцию вблизи ЗАЭС
14:12Госдума одобрила поправки о наказании за дезертирство и мародерство
Лента новостейМолния