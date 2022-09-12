https://crimea.ria.ru/20220912/ataka-na-selo-v-kurskoy-oblasti-povrezhdeny-doma-i-gazoprovod-1124474076.html
Атака на село в Курской области: повреждены дома и газопровод
Атака на село в Курской области: повреждены дома и газопровод - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Атака на село в Курской области: повреждены дома и газопровод
Украинские войска вновь обстреляли село Теткино в Курской области, повреждены частные дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T09:09
2022-09-12T09:09
2022-09-12T09:09
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска вновь обстреляли село Теткино в Курской области, повреждены частные дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Сейчас попавший под обстрел район обесточен, также есть повреждения газопровода. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения."На место также прибыли представители газовой службы. Идет оценка нанесенного ущерба. Обязательно поможем всем", - заверил губернатор.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220910/v-kurskoy-oblasti-pogib-sotrudnik-rosgvardii-posle-napadeniya-neizvestnykh-1124464773.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), курская область, происшествия
Атака на село в Курской области: повреждены дома и газопровод
При обстреле села Теткино в Курской области повреждены восемь домов и газопровод
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска вновь обстреляли село Теткино в Курской области, повреждены частные дома и газопровод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня утром ВСУ снова обстреляли поселок Теткино. Зафиксировано порядка 10 прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас попавший под обстрел район обесточен, также есть повреждения газопровода. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
"На место также прибыли представители газовой службы. Идет оценка нанесенного ущерба. Обязательно поможем всем", - заверил губернатор.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской области. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.