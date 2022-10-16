https://crimea.ria.ru/20221016/vrachi-voenkomatov-poluchat-vse-dannye-o-zdorove-prizyvnikov-1124911828.html

Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников

Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников

Врачи в составе медкомиссий в военкоматах получат доступ ко всем сведениям о здоровье призывников с помощью государственной информационной системы в сфере... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T11:25

2022-10-16T11:25

2022-10-16T11:27

здравоохранение в россии

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Врачи в составе медкомиссий в военкоматах получат доступ ко всем сведениям о здоровье призывников с помощью государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Соответствующий приказ Минобороны вступает в силу с 16 октября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, врачи в военкоматах смогут получить данные из любого региона на призывников или уже призванных граждан, проходящих медкомиссию перед отправкой к месту службы.Отмечается, что доступ к системе ГИС медикам должны организовать власти регионов через военкоматы.Ранее СПЧ призывал обследовать мобилизованных перед отправкой в зону спецоперации. Для оценки функциональной годности резервистов предлагается создать военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков.

https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, частичная мобилизация, общество