https://crimea.ria.ru/20221016/vrachi-voenkomatov-poluchat-vse-dannye-o-zdorove-prizyvnikov-1124911828.html
Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников
Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников
Врачи в составе медкомиссий в военкоматах получат доступ ко всем сведениям о здоровье призывников с помощью государственной информационной системы в сфере... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T11:25
2022-10-16T11:25
2022-10-16T11:27
здравоохранение в россии
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Врачи в составе медкомиссий в военкоматах получат доступ ко всем сведениям о здоровье призывников с помощью государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Соответствующий приказ Минобороны вступает в силу с 16 октября, пишет "Парламентская газета".По данным издания, врачи в военкоматах смогут получить данные из любого региона на призывников или уже призванных граждан, проходящих медкомиссию перед отправкой к месту службы.Отмечается, что доступ к системе ГИС медикам должны организовать власти регионов через военкоматы.Ранее СПЧ призывал обследовать мобилизованных перед отправкой в зону спецоперации. Для оценки функциональной годности резервистов предлагается создать военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков.
https://crimea.ria.ru/20221004/medinstruktazh-kak-gotovitsya-k-otpravke-na-svo-i-chto-klast-v-aptechku-1124703952.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии, частичная мобилизация, общество
Врачи военкоматов получат все данные о здоровье призывников
Врачи в военкоматах получат все сведения о здоровье призывников из системы ГИС
11:25 16.10.2022 (обновлено: 11:27 16.10.2022)