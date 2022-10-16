https://crimea.ria.ru/20221016/mozhno-li-poluchit-arest-za-raspitie-alkogolya-vo-dvore-doma-1124895087.html

Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома

Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома - РИА Новости Крым, 16.10.2022

Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома

Распитие алкоголя во дворе многоквартирного дома может повлечь штраф, а вот арест маловероятен, если только выпивающие не хулиганят. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T18:53

2022-10-16T18:53

2022-10-16T18:53

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Распитие алкоголя во дворе многоквартирного дома может повлечь штраф, а вот арест маловероятен, если только выпивающие не хулиганят. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на юриста адвокатского бюро Степана Хантимирова.Он напомнил, что дворы многоэтажек являются публичными местами, а значит, в границах таких территорий пить спиртное запрещает закон. Если факт зафиксируют полицейские, они могут оформить штраф - от 500 до 1,5 тыс. рублей - и попросить закончить мероприятие.По словам юриста, на практике чаще всего патрульные снисходительно относятся к алкогольным посиделкам во дворах многоэтажек: если выпивающие не хулиганят и не шумят, во многих случаях их просто предупреждают и просят убрать алкоголь или же уйти с ним домой.Если же речь идет о постоянных выпивохах и о тех, кто нарушает общественный порядок, в этом случае вероятен арест.Ранее юрист Елена Кудерко объяснила, что жители многоэтажек могут получить штраф за хранение в подъездах колясок, велосипедов и других посторонних предметов.

https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html

https://crimea.ria.ru/20220926/missiya-vypolnima-kak-pit-alkogol-i-ne-vredit-pecheni-1124591870.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право