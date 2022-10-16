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Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома
Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома - РИА Новости Крым, 16.10.2022
Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома
Распитие алкоголя во дворе многоквартирного дома может повлечь штраф, а вот арест маловероятен, если только выпивающие не хулиганят. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T18:53
2022-10-16T18:53
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Распитие алкоголя во дворе многоквартирного дома может повлечь штраф, а вот арест маловероятен, если только выпивающие не хулиганят. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на юриста адвокатского бюро Степана Хантимирова.Он напомнил, что дворы многоэтажек являются публичными местами, а значит, в границах таких территорий пить спиртное запрещает закон. Если факт зафиксируют полицейские, они могут оформить штраф - от 500 до 1,5 тыс. рублей - и попросить закончить мероприятие.По словам юриста, на практике чаще всего патрульные снисходительно относятся к алкогольным посиделкам во дворах многоэтажек: если выпивающие не хулиганят и не шумят, во многих случаях их просто предупреждают и просят убрать алкоголь или же уйти с ним домой.Если же речь идет о постоянных выпивохах и о тех, кто нарушает общественный порядок, в этом случае вероятен арест.Ранее юрист Елена Кудерко объяснила, что жители многоэтажек могут получить штраф за хранение в подъездах колясок, велосипедов и других посторонних предметов.
https://crimea.ria.ru/20220928/uchenye-nazvali-alkogol-ot-dementsii-1124652538.html
https://crimea.ria.ru/20220926/missiya-vypolnima-kak-pit-alkogol-i-ne-vredit-pecheni-1124591870.html
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РИА Новости Крым
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96
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общество, закон и право
Можно ли получить арест за распитие алкоголя во дворе дома

Юрист Хантимиров: те, кто пьют в своих дворах, могут быть оштрафованы, но не арестованы

18:53 16.10.2022
 
© jarmoluk-143740/pixabayАлкоголь
Алкоголь
© jarmoluk-143740/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Распитие алкоголя во дворе многоквартирного дома может повлечь штраф, а вот арест маловероятен, если только выпивающие не хулиганят. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на юриста адвокатского бюро Степана Хантимирова.
Он напомнил, что дворы многоэтажек являются публичными местами, а значит, в границах таких территорий пить спиртное запрещает закон. Если факт зафиксируют полицейские, они могут оформить штраф - от 500 до 1,5 тыс. рублей - и попросить закончить мероприятие.
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По словам юриста, на практике чаще всего патрульные снисходительно относятся к алкогольным посиделкам во дворах многоэтажек: если выпивающие не хулиганят и не шумят, во многих случаях их просто предупреждают и просят убрать алкоголь или же уйти с ним домой.
Если же речь идет о постоянных выпивохах и о тех, кто нарушает общественный порядок, в этом случае вероятен арест.
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