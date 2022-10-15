https://crimea.ria.ru/20221015/v-sevastopole-rabotaet-pvo-1124903724.html
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В Севастополе работает ПВО
В Севастополе работают системы ПВО, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T14:49
2022-10-15T14:49
2022-10-15T14:52
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе работают системы ПВО, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также попросил горожан не выкладывать видео работы оборонительных систем."Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Севастополе был введен 31 июля, после того как на штаб Черноморского флота была совершена атака беспилотника.Ранее сообщалось, что на подъезде к Севастополю появились новые блокпосты. Как пояснили в УМВД по Севастополю, передислокация связана с "меняющейся дорожной обстановкой".
https://crimea.ria.ru/20221014/v-sevastopole-prodlen-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124889057.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе работает ПВО
Развожаев: в Севастополе в тренировочном режиме работают системы ПВО
14:49 15.10.2022 (обновлено: 14:52 15.10.2022)