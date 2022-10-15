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Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области
Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области
Ситуация на территории Херсонской области, а также вдоль линии соприкосновения полностью контролируется правоохранителями и военнослужащими. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T08:03
2022-10-15T08:03
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на территории Херсонской области, а также вдоль линии соприкосновения полностью контролируется правоохранителями и военнослужащими. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО &gt;&gt;По словам Сальдо, на территории Херсонской области ежедневно выявляют диверсантов и схроны с оружием. Однако ситуация на границе остается спокойной – попытки прорыва украинских батальонов пресекаются военными ВС РФ.Он отметил, что на территории региона тщательно работают оперативники, ежедневно выявляются подозреваемые в пособничестве киевскому режиму и ВСУ и ликвидируются схроны с оружием."Очень эффективно работает полиция, не только Росгвардия. Почти каждый день выявляют диверсантов. Сводка о задержании наводчиков или найденных схронах с оружием дополняется, каждый день задерживают от одного до пяти человек. Если информация о посредничестве ВСУ задержанным подтверждается – ждет серьезное наказание", – констатировал Сальдо.Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума &gt;&gt;Ранее сообщалось, что с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины обратилось около 350 жителей Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20221014/pensii-gaz-i-kurs-valyut-zhizn-v-khersone-posle-referenduma-1124861132.html
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херсонская область, общество
Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области

Сальдо: ситуация на территории области и приграничных зонах полностью контролируется

08:03 15.10.2022
 
© РИА Новости КрымБойцы Росгвардии в Херсонской области
Бойцы Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на территории Херсонской области, а также вдоль линии соприкосновения полностью контролируется правоохранителями и военнослужащими. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО >>
По словам Сальдо, на территории Херсонской области ежедневно выявляют диверсантов и схроны с оружием. Однако ситуация на границе остается спокойной – попытки прорыва украинских батальонов пресекаются военными ВС РФ.
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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"Сегодня, как и в последние четыре дня, ситуация спокойная. Никаких успешных попыток прорыва украинских вооруженных сил со стороны Днепропетровской, Николаевской областей в сторону Херсона нет. Такие попытки прорваться небольшими силами, одним-двумя мобильными батальонами пресекаются военными", – рассказал врио губернатора.
Он отметил, что на территории региона тщательно работают оперативники, ежедневно выявляются подозреваемые в пособничестве киевскому режиму и ВСУ и ликвидируются схроны с оружием.
На набережной в городе Голая Пристань Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:03Новая жизнь на освобожденных территориях
Сколько людей захотели выехать из Херсонской области – Сальдо
"Очень эффективно работает полиция, не только Росгвардия. Почти каждый день выявляют диверсантов. Сводка о задержании наводчиков или найденных схронах с оружием дополняется, каждый день задерживают от одного до пяти человек. Если информация о посредничестве ВСУ задержанным подтверждается – ждет серьезное наказание", – констатировал Сальдо.
Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума >>
Ранее сообщалось, что с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины обратилось около 350 жителей Херсонской области.
 
Херсонская областьОбщество
 
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