https://crimea.ria.ru/20221015/saldo-rasskazal-o-bezopasnosti-khersonskoy-oblasti-1124890992.html

Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области

Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Сальдо рассказал о безопасности Херсонской области

Ситуация на территории Херсонской области, а также вдоль линии соприкосновения полностью контролируется правоохранителями и военнослужащими. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T08:03

2022-10-15T08:03

2022-10-15T08:03

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595772_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_19bd830db3bef3e6236efaea8a94c232.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Ситуация на территории Херсонской области, а также вдоль линии соприкосновения полностью контролируется правоохранителями и военнослужащими. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО >>По словам Сальдо, на территории Херсонской области ежедневно выявляют диверсантов и схроны с оружием. Однако ситуация на границе остается спокойной – попытки прорыва украинских батальонов пресекаются военными ВС РФ.Он отметил, что на территории региона тщательно работают оперативники, ежедневно выявляются подозреваемые в пособничестве киевскому режиму и ВСУ и ликвидируются схроны с оружием."Очень эффективно работает полиция, не только Росгвардия. Почти каждый день выявляют диверсантов. Сводка о задержании наводчиков или найденных схронах с оружием дополняется, каждый день задерживают от одного до пяти человек. Если информация о посредничестве ВСУ задержанным подтверждается – ждет серьезное наказание", – констатировал Сальдо.Пенсии, газ и курс валют: жизнь в Херсоне после референдума >>Ранее сообщалось, что с просьбой организовать возможность покинуть регион в связи с ракетными ударами со стороны Украины обратилось около 350 жителей Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221014/pensii-gaz-i-kurs-valyut-zhizn-v-khersone-posle-referenduma-1124861132.html

https://crimea.ria.ru/20221014/skolko-lyudey-zakhoteli-vyekhat-iz-khersonskoy-oblasti--saldo-1124886610.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество