https://crimea.ria.ru/20221015/neftebaza-gorit-v-belgorodskoy-oblasti-posle-obstrela-vsu-1124904544.html

Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ

Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ

В Белгородской области горит нефтебаза – в нее попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T15:26

2022-10-15T15:26

2022-10-15T15:37

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области горит нефтебаза – в нее попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков отметил, что лично находится на месте происшествия и заверил, что угрозы распространения огня нет.Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях. Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.

https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html

белгородская область

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия