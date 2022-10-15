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Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
В Белгородской области горит нефтебаза – в нее попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T15:26
2022-10-15T15:37
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области горит нефтебаза – в нее попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков отметил, что лично находится на месте происшествия и заверил, что угрозы распространения огня нет.Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях. Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области сообщил о возгорании нефтебазы в после обстрела ВСУ

15:26 15.10.2022 (обновлено: 15:37 15.10.2022)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области
ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области горит нефтебаза – в нее попал снаряд ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. <...> МЧС уже борется с огнем", – написал он в своем телеграм-канале.
Гладков отметил, что лично находится на месте происшествия и заверил, что угрозы распространения огня нет.
Накануне вечером, 14 октября, после обстрела ВСУ Белгородской области загорелась подстанция. В эти сутки область была обстреляна со стороны Украины неоднократно. В ночь на пятницу сдетонировал склад с боеприпасами, сообщалось о жертвах и разрушениях.
Утром в пятницу по целям отработала система ПВО, но осколки упали у железной дороги и повредили ЛЭП. Движение поездов приостановили. Днем и вечером обстрелы области со стороны Украины продолжились. Власти сообщили о повреждении домов и линии электропередачи, а также возгорании на подстанции.
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