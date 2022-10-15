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Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели
Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.10.2022
Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели
Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T19:02
2022-10-15T19:02
новости
крым
чп на крымском мосту
крымский мост
владимир путин (политик)
специальная военная операция рф на украине
нато
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Новый командующий СВО8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Ответ за Крымский мостВооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в том числе на взрыв на Крымском мосту 8 октября.Президент Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.Почему Украину не берут в НАТОСевероатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров. Он добавил, что НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия. При этом сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.Как восстанавливают Крымский мост12 октября к Крымскому мосту для ремонта прибыл первый плавучий кран, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и поделился фотографиями с места работ.Волна "минирований" в КрымуНа этой неделе Крым накрыла новая волна ложных минирований. За неделю в школы, детские сады и другие учреждения республики поступили десятки фейковых сигналов. В этой связи в среду глава РК Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных организаций на дистанционный формат. Однако в итоге такое решение принято не было. 13 октября власти заявили, что учебный процесс продолжится в штатном режиме и заверили, что все школы находятся под контролем правоохранительных органов, руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям, на ночь проводится осмотр и опечатывание помещений.
https://crimea.ria.ru/20221008/v-gosdume-otsenili-naznachenie-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124778817.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, крым, чп на крымском мосту, крымский мост, владимир путин (политик), специальная военная операция рф на украине, нато, украина
Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

19:02 15.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПуск российских ракет
Пуск российских ракет
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.

Новый командующий СВО

8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 17:05
В Госдуме оценили назначение командующего войсками в зоне спецоперации

Ответ за Крымский мост

Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в том числе на взрыв на Крымском мосту 8 октября.
Президент Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.
Спасатели осматривают место падения ракеты в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 09:42
В нескольких городах Украины прогремели взрывы – СМИ

Почему Украину не берут в НАТО

Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров. Он добавил, что НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия. При этом сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.

Как восстанавливают Крымский мост

12 октября к Крымскому мосту для ремонта прибыл первый плавучий кран, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и поделился фотографиями с места работ.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:51
Машинисты горящего состава спасли 25 вагонов на Крымском мосту в день ЧП

Волна "минирований" в Крыму

На этой неделе Крым накрыла новая волна ложных минирований. За неделю в школы, детские сады и другие учреждения республики поступили десятки фейковых сигналов. В этой связи в среду глава РК Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных организаций на дистанционный формат. Однако в итоге такое решение принято не было. 13 октября власти заявили, что учебный процесс продолжится в штатном режиме и заверили, что все школы находятся под контролем правоохранительных органов, руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям, на ночь проводится осмотр и опечатывание помещений.
В Белгороде после обстрела ВСУ пострадал многоквартирный дом
13 октября, 12:59
ВСУ обстреляли Белгород: есть разрушения в жилом доме
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20:10Главные события и заявления дня: 15 октября
19:26Как жителям обстреливаемой ВСУ Херсонщины помогают выехать в регионы
19:02Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели
18:46Крым получит еще 20 млн на расселение людей из аварийных многоэтажек
18:28Керченская паромная переправа не работает из-за ветра
18:07В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи
17:38Российским блогерам предложили разработать этический кодекс
17:10На нефтепроводе "Дружба" восстановили прокачку нефти
16:58Керченскую паромную переправу могут остановить из-за ветра
16:43Пожар на нефтебазе в Белгородской области потушили
16:19На Крымском мосту усилили пролеты автомобильной части - Хуснуллин
15:55Лукашенко рассказал о миссии Белоруссии в СВО
15:26Нефтебаза горит в Белгородской области после обстрела ВСУ
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