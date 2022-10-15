https://crimea.ria.ru/20221015/naznachenie-surovikina-i-udary-po-ukraine-top-novostey-nedeli-1124899771.html

Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели

Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.10.2022

Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели

Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.10.2022

2022-10-15T19:02

2022-10-15T19:02

2022-10-15T19:02

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чп на крымском мосту

крымский мост

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Новый командующий СВО8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Ответ за Крымский мостВооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в том числе на взрыв на Крымском мосту 8 октября.Президент Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.Почему Украину не берут в НАТОСевероатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров. Он добавил, что НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия. При этом сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.Как восстанавливают Крымский мост12 октября к Крымскому мосту для ремонта прибыл первый плавучий кран, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и поделился фотографиями с места работ.Волна "минирований" в КрымуНа этой неделе Крым накрыла новая волна ложных минирований. За неделю в школы, детские сады и другие учреждения республики поступили десятки фейковых сигналов. В этой связи в среду глава РК Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных организаций на дистанционный формат. Однако в итоге такое решение принято не было. 13 октября власти заявили, что учебный процесс продолжится в штатном режиме и заверили, что все школы находятся под контролем правоохранительных органов, руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям, на ночь проводится осмотр и опечатывание помещений.

https://crimea.ria.ru/20221008/v-gosdume-otsenili-naznachenie-komanduyuschego-voyskami-v-zone-spetsoperatsii-1124778817.html

https://crimea.ria.ru/20221010/v-neskolkikh-gorodakh-ukrainy-progremeli-vzryvy--smi-1124797755.html

https://crimea.ria.ru/20221012/mashinisty-goryaschego-sostava-spasli-25-vagonov-na-krymskom-mostu-v-den-chp-1124839751.html

https://crimea.ria.ru/20221013/vsu-obstrelyali-belgorod-est-razrusheniya-v-zhilom-dome-1124855715.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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