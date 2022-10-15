Назначение Суровикина и удары по Украине: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Назначение Суровикина, массированные удары по Украине, восстановление Крымского моста, лжеминирования в Крыму. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Новый командующий СВО
8 октября главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения специальной операции, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Ответ за Крымский мост
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории, в том числе на взрыв на Крымском мосту 8 октября.
Президент Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации.
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Почему Украину не берут в НАТО
Североатлантический альянс не принимает в свой состав Украину, поскольку НАТО выгоднее использовать ее в качестве одноразового инструмента войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Андрей Никифоров. Он добавил, что НАТО не хочет приравнивать Украину к государствам-участникам альянса, чтобы избежать ответственности за свои действия. При этом сейчас все попытки киевских властей форсировать события являются паникой, не согласованной со своими кураторами.
Как восстанавливают Крымский мост
12 октября к Крымскому мосту для ремонта прибыл первый плавучий кран, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и поделился фотографиями с места работ.
Волна "минирований" в Крыму
На этой неделе Крым накрыла новая волна ложных минирований. За неделю в школы, детские сады и другие учреждения республики поступили десятки фейковых сигналов. В этой связи в среду глава РК Сергей Аксенов анонсировал возможный перевод образовательных организаций на дистанционный формат. Однако в итоге такое решение принято не было. 13 октября власти заявили, что учебный процесс продолжится в штатном режиме и заверили, что все школы находятся под контролем правоохранительных органов, руководство образовательных учреждений работает согласно полученным инструкциям, на ночь проводится осмотр и опечатывание помещений.
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