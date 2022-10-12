https://crimea.ria.ru/20221012/kak-vosstanavlivayut-prolety-na-krymskom-mostu--foto-1124841126.html

Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО

Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО - РИА Новости Крым, 12.10.2022

Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО

Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T15:21

2022-10-12T15:21

2022-10-12T15:21

чп на крымском мосту

крымский мост

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, разместив в своем Telegram­-канале фотографии с места проведения работ."Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники", - написал Хуснуллин.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.

https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html

https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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