Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
Хуснуллин: первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, разместив в своем Telegram-канале фотографии с места проведения работ.
"Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники", - написал Хуснуллин.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
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Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
2 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
3 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
1 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
2 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
3 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
10 октября, 16:22Хуснуллин назвал срок устранения повреждений опоры Крымского моста
12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.