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Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО - РИА Новости Крым, 12.10.2022
Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО
Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:21
чп на крымском мосту
крымский мост
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, разместив в своем Telegram­-канале фотографии с места проведения работ."Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники", - написал Хуснуллин.ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html
https://crimea.ria.ru/20221010/khusnullin-nazval-srok-ustraneniya-povrezhdeniy-opory-krymskogo-mosta-1124806977.html
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, крымский мост, марат хуснуллин
Как восстанавливают пролеты на Крымском мосту – ФОТО

Хуснуллин: первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта

15:21 12.10.2022
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Первый плавучий кран прибыл к Крымскому мосту для ремонта, в работах на объекте задействовано 250 человек и 30 единиц техники. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, разместив в своем Telegram­-канале фотографии с места проведения работ.
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"Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники", - написал Хуснуллин.
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
1 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
2 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРаботы по восстановлению Крымского моста после теракта
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
3 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
1 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
2 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
3 из 3
Работы по восстановлению Крымского моста после теракта
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
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12 октября ФСБ сообщило о том, что организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством руководителя ведомства Кирилла Буданова. Ранее о причастности украинских спецслужб к теракту заявлял глава СК РФ Александр Бастрыкин, к случившемуся также причастны граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке теракта.
По словам главы РК Сергея Аксенова, восстановление Крымского моста займет от одного до полутора месяцев. Он также отметил, что движение грузовых автомобилей по мосту планируют возобновить к 16 октября.
 
ЧП на Крымском мостуКрымский мостМарат Хуснуллин
 
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